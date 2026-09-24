Особеният управител на „Лукойл“: Износът на дизел няма да се отрази на българския потребител

Отмяната на забраната за износ на дизел и авиогориво по никакъв начин няма да се отрази на българския потребител, той ще бъде задоволен с нужните количества гориво, защото ясно е разписано във всички договори, които са на „Лукойл Нефтохим Бургас", че първо се задоволяват нуждите за вътрешния пазар, така че потребителите трябва да са спокойни – горива ще има. Това каза Евгени Симеонов, особен търговски управител на „Лукойл", по повод одобреното вчера от парламента решение за премахване на забраната за износ на горива, въведена в края на октомври миналата година.

Той добави, че отмяната на забраната ще подобри финансовия резултат на „Лукойл Нефтохим Бургас", което се очаква да се отрази и на данъчните постъпления в държавния бюджет в края на годината.

По думите на Симеонов рафинерията вече има възможност да реализира зад граница количествата дизел и авиогориво, които остават над необходимите за българския пазар. Той подчерта, че основният приоритет според вътрешните разчети и договорите на „Лукойл Нефтохим Бургас" е пълното обезпечаване на потреблението в страната.

Симеонов обясни, че износът ще обхваща само количествата, които надвишават вътрешното потребление. Според него той няма да се отрази и върху цените за крайните потребители у нас. „Цените се влияят от международните котировки и от разходите, които са свързани с преработката на нефт и на нефтопродукти. Износът няма как да повлияе", коментира той.

Особеният търговски управител отхвърли и опасенията за евентуален дефицит на горива. Той посочи, че първо се осигуряват необходимите количества за българския пазар, а едва след това излишната продукция може да бъде изнесена.

Симеонов определи като несъстоятелни твърденията на опозицията от вчера, че с премахването на забраната държавата губи контрол и всеки ще може да изнася горива хаотично. Той отхвърли и твърденията за влияние на конкретни олигарси върху решението, като ги нарече абсурдни.

По думите му експортът се извършва чрез редовни тръжни и конкурсни процедури, съобразени с установените правила в петролния сектор, като се правят и проверки на клиентите.

„Всички компании са минали първоначалните проверки – това в петролния бизнес се нарича KYC или Know Your Customer. Има такъв списък от компании, които са одобрили работа с „Лукойл Нефтохим Бургас", така и ние сме ги одобрили. Изпращаме до тях запитване и те отговарят със съответен интерес или липса на интерес и оферират цена, на която биха желали да закупят горивото. В момента, в който ние съберем всички оферти, взимаме икономически най-изгодната за предприятието и подписваме с тях", обясни процеса особеният управител.

Засега Симеонов не се ангажира да посочи конкретни държави, към които ще бъдат насочени износите. Той обясни, че дестинациите ще зависят от получените оферти и от това кои от тях са икономически най-изгодни.

Като потенциални пазари за дизел и авиогориво той посочи Средиземноморието, Западна Европа и други региони. Подготовката за експедиция по море или с жп цистерни изисква планиране поне месец до месец и половина предварително. Затова реалните доставки няма да започнат веднага в деня след обнародването на решението в „Държавен вестник".

По отношение на вчерашните данни на заместник-министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова, според които стойността на задържания продукт може да достигне около 197,6 млн. долара, Симеонов посочи, че не може да се направи прогноза за финансовия резултат само въз основа на един или два месеца.

Той подчерта, че крайната печалба и размерът на данъците зависят от движението на международните цени на петрола и от военните конфликти до края на 12-месечния финансов отчетен период.

„Очакваните плюсове и приходи за държавата ще можем да кажем в точност в края на годината, когато имаме целия период, защото управлението на едно такова стратегическо дружество не е за един, за два или за три месеца. Трябва да се гледат по-големи периоди на финансовата година. Знаете, една счетоводна и финансова година е 12 месеца. Не можем за един месец или за два месеца, в които имаме добри положителни резултати, да кажем дали дружеството ще бъде на печалба и в какъв размер данък ще плати", коментира Евгени Симеонов пред БТА.

Той коментира и публикациите за американския инвеститор Тод Боули и твърденията, че е получил подкрепа от американското правителство и влиятелни фигури от Персийския залив, свързани със семейство Тръмп, за да участва в наддаването за международните активи на петролния концерн „Лукойл".

Симеонов уточни, че като назначен от държавата оперативен мениджър отговаря за стопанисването на активите на компанията в България. Местното дружество няма отношение и информация за преговорите по продажбата на международните активи, които се водят на ниво компания майка.