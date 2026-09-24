Подписахме с TUI меморандум за удвояване на туристите до 2030 г.

Партньорството с водещия туроператор в Европа цели по-силното присъствие на страната ни на европейския туристически пазар и удължаване на туристическия сезон

Министерството на туризма и най-голямата туристическа компания в Европа - TUI Group подписаха в резиденция „Евксиноград" тригодишен меморандум за сътрудничество в областта на въздушната и туристическата свързаност, рекламата, удължаването на сезона и развитието на нови туристически продукти. Целта е до края на 2030 г. броят на туристите, които пътуват до България чрез TUI, да бъде удвоен и да достигне 400 хил. души годишно. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

„Нашата амбиция е туристическият поток към България по каналите на TUI да нарасне значително с привличането на повече германски гости, както и на други ключови европейски пазари", заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Сътрудничеството предвижда разширяване на програмите на германския концерн, съвместен маркетинг и по-силно международно представяне на България като целогодишна дестинация.

Министър Димитров посочи, че възстановяването на германския пазар е една от важните задачи за следващия туристически сезон. „Искаме той да бъде значително по-силен, да започва още в началото на май и при добри условия да продължава до края на септември", каза министърът. България ще бъде представяна пред европейската аудитория и чрез културен, СПА и здравен, природен, винен и гастрономически, спортен и конгресен туризъм.

Главният изпълнителен директор на TUI Group Себастиан Ебел подчерта, че компанията вижда значителни възможности за развитие на бизнеса си в България и споделя с правителството обща визия за качеството на туристическия продукт, свързаността и цялостното преживяване на гостите. „Обсъдихме много възможности за увеличаване на бизнеса и сме на мнение, че сега е точният момент да го направим. Много сме щастливи, че тук имаме партньор в лицето на правителството, с когото споделяме еднакви виждания. Фокусът ни е върху качеството, диференцираните продукти и силните брандове. С тази обща визия ще продължим да изграждаме силен бизнес в полза на региона и на хората тук", заяви Ебел.

Подписването на меморандума е следващата стъпка в дългогодишното партньорство между България и TUI и се случва в рамките на годишната среща на над 150 висши мениджъри на групата във Варна.