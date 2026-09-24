В Лондон Равначки обяви ново трасе за телекомуникации по газопровопроводния кръг. Партньори са Vodafone и Novatel

Проектът „Кардеса" е естествено продължение на ролята на „Булгартрансгаз", казва изпълнителният директор на газовия преносен оператор

„България може не само да пренася данни между Европа и Азия, но и да създава условия те да бъдат съхранявани, обработвани и използвани по най-добрия начин за създаване на икономическа стойност", казва той

„Булгартрансгаз" управлява инфраструктурата, която е гръбнакът на българската газопреносна система и играе все по-важна роля за енергийната сигурност на Югоизточна и Централна Европа. Стратегическата инфраструктура обаче не е изолирана. Коридорите, които осигуряват енергийната свързаност, създават стойност и за цифровата. Съвместно с Vodafone и Novatel идентифицирахме възможност да използваме съществуващата инфраструктура на „Булгартрансгаз" за изграждането на напълно ново, физически независимо и високонадеждно телекомуникационно трасе през територията на България". Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" Кирил Равначки по време на участието си във втория годишен форум „Инвестирайте в България", който се проведе в Лондон. Събитието е организирано от Британско-българската търговска камара в партньорство с посолството на България в Лондон и посолството на Обединеното кралство в София. По думите му проектът "Кардеса" е естествено продължение на ролята на "Булгартрансгаз".

„Същите принципи, по които се ръководим в дейността си на газопреносен оператор, а именно – свързаност, диверсификация, сигурност и устойчивост, са в основата и на изграждането на цифровата инфраструктура на бъдещето", каза той.

По време на дискусията Равначки подчерта, че в проекта дружеството ще участва със съществуващ актив като предоставя достъп до налична тръба, преминаваща през България по маршрута: София – Ботевград – Плевен – Полски Сеновец – Търговище – Провадия – Лозенец – Стара Загора – Пловдив – Ихтиман – София. „Кардеса ни даде възможност да използваме по-ефективно съществуващата инфраструктура, като същевременно подкрепим изграждането на напълно нов, физически независим и високонадежден телекомуникационен маршрут. Това представлява интелигентно използване на инфраструктурата: един коридор, обслужващ две стратегически мрежи – енергийна и за цифрова свързаност", акцентира още той.

Пред участниците във форума Кирил Равначки представи и напредъка в изграждането на Вертикалния газов коридор като основна входна точка за сигурни доставки на природен газ от САЩ и други алтернативни източници. Участъкът за увеличаване капацитета за пренос на природен газ от Гърция към България е изграден, предстои и този от България към Румъния да бъде завършен в рамките на настоящата година. „Както Вертикалният коридор свързва енергийните пазари от юг на север, така и Кардеса свързва дигиталните пазари от изток на запад — с фокус върху диверсификация, сигурност и устойчивост", подчерта той. По думите му това ще създаде и предпоставки за инвестиции в центрове за данни, изкуствен интелект и високотехнологични услуги.

„България може не само да пренася данни между Европа и Азия, но и да създава условия те да бъдат съхранявани, обработвани и използвани по най-добрия начин за създаване на икономическа стойност. Заедно с Vodafone и Novatel „Булгартрансгаз" работи за превръщането на географското предимство на страната в реална дигитална инфраструктура."

Проектът "Кардеса" ще свърже България и Грузия, с разклонение към Турция и планирана бъдеща връзка с Украйна. Той е част от „Дигиталния път на коприната" и ще създаде нов висококапацитетен и физически независим маршрут за пренос на данни между Европа, Каспийския регион и Азия. Станцията за приемане на данни в Ахелой и двата независими маршрута към София ще увеличат международния трафик на данни и ще засилят ролята на България като регионален дигитален център.