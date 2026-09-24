Строителите от България и Италия засилват сътрудничеството помежду си

Браншовите организации на строителите от България и Италия ще засилят сътрудничеството помежду си, както и бизнес партньорството между отделни представители на индустрията. Това са целите, които си подставя сключеният днес в София меморандум между Камарата на строителите в България и „Конфиндустрия България“. Споразумението бе подписано от инж. Любомир Качамаков, председател на Управителния съвет на КСБ и Нунцианте Кораджо, председател на „Конфиндустрия България“.

Инж. Качамаков изрази удовлетворението на българските строители за възможностите за партньорство с колегите им от Италия. И отбеляза, че в Камарата са регистрирани над 8000 компании, които функционират на българския пазар, а някои от тях – и в чужбина.

Гостът отбеляза, че меморандумът е пожелание за успех, но и важна възможност за участие на пазарите и в двете държави.

Основната цел на споразумението е стимулирането на обмена на знания, ценен опит и иновативно ноу-хау между българския и италианския бизнес. Двете организации се ангажират да популяризират добрите практики в индустрията и да представят успешни бизнес казуси. С подписването на меморандума ще се подпомогне засилването на бизнес контактите и ще бъдат създадени нови и по-модерни възможности за свързване между български и италиански компании.

Представителите на двете браншови организации обсъдиха различни секторни въпроси и как те са решени в България и в Италия. От страна на КСБ в срещата участваха още зам.-председателите инж. Живко Недев и инж. Благой Козарев, почетният председател инж. Илиян Терзиев и изпълнителният директор Капка Асенова. От италианска страна присъстваха още Джовани Мартинели, зам.-председател на “Конфиндустрия България“, Андреа Конто, председател на Група млади предприемачи “Конфиндустрия България”, както и млади строителни предприемачи от Ломбардия, които са на визита у нас.