Сингапурски учени създали най-точния атомен часовник в света

Учени от Националния университет на Сингапур твърдят, че са създали най-точния атомен часовник в света, съобщава „Дер Щандарт", позовавайки се на изследване, публикувано в списание „Нейчър".

Часовникът, създаден от екип на Центъра за квантови технологии към университета, използва един зареден йон на елемента лутеций. Точността на измерването е толкова висока, че възможното отклонение е само една част от 10¹⁹ – изключително малка стойност, която позволява измерването на времето с безпрецедентна точност.

За да проверят резултатите, учените са създали два еднакви часовника и са сравнявали показанията им в продължение на 200 часа.

Точността е толкова голяма, че часовниците могат да регистрират разлика в хода на времето, причинена от промяна във височината от само няколко милиметра. Това е свързано с общата теория на относителността, според която времето протича с различна скорост в зависимост от силата на гравитацията.

Лутециевият часовник има предимство пред някои други оптични атомни часовници, тъй като показанията му се влияят по-слабо от промени в температурата и магнитното поле. Екипът работи с лутеций повече от десетилетие, съобщава БТА.

Атомните часовници са в основата на редица съвременни технологии, включително системите за сателитна навигация и комуникациите. От 60-те години на миналия век официалното определение на секундата се основава на честотата на атома цезий-133, но учените проучват възможността в бъдеще да бъде въведен нов стандарт, основан на оптични атомни часовници.

Сингапурският екип вече работи по намаляване на размерите на системата, така че часовникът да може да бъде използван извън лабораторни условия. Учените очакват подобна технология да намери приложение при изследвания на гравитацията, геофизиката и фундаменталната физика, допълва „Дер Щандарт".