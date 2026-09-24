Мая Манолова: Надценките в търговските вериги стигат 80%, 90% до 130%

По официални данни на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) надценките в търговските вериги стигат 80%, 90% до 130%. Тоест някой печели брутално на гърба на българските граждани. Оказва се, че те са донори на печалбите на търговските вериги. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова.

Според нея истината за това какви са надценките трябва да бъде известна на българските граждани.

„Българите имат право да знаят не просто с колко над европейските цени за едни и същи продукти купуват основни храни, но също така и каква е печалбата на търговските вериги", каза шефката на КЗП.

„Правителството реши, че ще се бори с високите цени без налагането на пределни цени и тавани, каквито в много европейски държави са въведени. Те са допустими, стига да са пропорционални. Това го пише в мотивите на ключови решения на Съда в Люксембург", обясни Манолова.

По думите ѝ правителството е решило, че първо ще се договори с веригите.

„И резултатът беше подигравката с „Кошницата с грижа". След това реши, че ще заложи на репутационен натиск чрез справедливата стойност и показването на това кои вериги, в кои магазини, кои продукти товарят над справедливата стойност", заяви тя.

„Аз лично не вярвам, че търговските вериги ще се засрамят. Даже нещо повече - аз не вярвам, че те биха се лишили доброволно и от един евроцент от своите печалби и от своите обороти. Но така или иначе това е първата стъпка, с която мнозинството е решило да се борим с нереално високите цени", обясни Манолова.

Тя подчерта, че следващата стъпка е записана в закона.

„Аз ще искам той да бъде допълнен, че при съществени отклонения над справедливата стойност ще следват санкции", коментира председателят на КЗП.

„Освен това на КЗК е възложено в случаите на господстващо пазарно предимство, при прекомерно високи цени, да се налагат тежки санкции", посочи Малонова.

По думите ѝ справедливата цена е изчислена и в държавите, които са наложили тавани, по една проста формула – себестойност плюс оперативни разходи. „Съвсем просто - доставната цена, оперативните разходи, сметнати на съответната верига. Но правителството има своя виждане".

„КЗП не стои със скръстени ръце. От следващите дни, след проверките, които вече направихме, започваме масови проверки на търговските вериги. Най-големият проблем и моят ангажимент, влизайки в тази роля, беше именно цените", обясни тя.

По думите ѝ битката с цените продължава с нови отговорности - същите високи очаквания, но вече и такива за резултати от битките.

„Не приемайте буквално „Таблото на срама". Става дума за публична информация за това с колко над справедливата стойност търговските вериги товарят цените на основни хранителни продукти", поясни тя.

Манолова обясни, че е извадила списък от Евростат, в който се посочва, че маслата и мазнините в България се продават на 142% над средноевропейските, млечните и яйцата на 126% над средноевропейските, захарните изделия - 116%. „Справедливо ли е българинът да плаща повече от средния европеец, от средния германец или французин за основни хранителни продукти?", попита тя.

Манолова припомни, че проверките по бензиностанциите започнаха във вторник.

„До момента сме установили, че в сравнение с началото на месец август цените са повишени с между 9 и 11% на колонка", заяви шефката на КЗП пред bTV.

„Но трябва да се отбележи, че надценките, които бензиностанциите слагат върху продаваното гориво, са силно свити. С 20% са намалели надценките за бензините, а с 40% са паднали надценките при дизела", обясни тя.

„В КЗП нямаме намерение да се превръщаме в плашило за малките бензиностанции. Искаме да извадим истината за това как се формират цените и дали въпреки свиването, някои бензиностанции не са се опитали да злоупотребят със световната криза в горивата", обясни Манолова.