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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23619781 www.24chasa.bg

Рекордна сделка: продават първия български борсов еднорог за 1,2 млрд. евро (Обзор)

Христо Николов

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Откритият през 2010 г. край Пловдив първи за България завод на “Шнайдер Електрик” е високо автоматизиран. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Френската "Шнайдер Електрик" купува 95% от "Шелли Груп"

Френският индустриален гигант “Шнайдер Електрик”, който има един завод в България и строи още един, ще предложи 1,2 млрд. евро, за да придобие частната българска технологична компания “Шелли Груп”, позната допреди няколко години под името “Алтерко”. На практика това е първият български борсов еднорог - компания,

чиято стойност надхвърля 1 млрд. евро

През 2016 г., когато акциите ѝ бяха листнати на борсата в София и във Франкфурт, една се продаваше по 1,45 лв., докато оценката на французите за придобиването вече е за 70 евро на акция, т.е. цената ѝ е нараснала с 6 хиляди процента от 2016 г. досега.

Българското дружество е сключило споразумение за доброволно търгово предложение. Французите

ще придобият “Шелли” поетапно

- първо ще купят 57-те процента от акциите, които притежават двамата основатели Димитър Димитров и Светлин Тодоров, а впоследствие - и акциите на останалите миноритарни акционери, за да стигнат до 95% от капитала на компанията.

Процедурите минават през одобрения от КФН и КЗК и ако нищо не възпрепятства сделката,

тя ще приключи в началото на идната година

През последните години в България не е имало сделка с подобни мащаби, ако изключим покупките на “Виваком” и на “Райфайзен България”, всяка от които беше за приблизително същата сума.

“Шелли” има около 1800 акционери, като 1700 от тях са физически лица, без никое от тях да притежава повече от 5%, т.е. сам не би могъл да блокира сделката. Останалите акционери са фондове, фирми и банки.

Очакванията са обаче

никой да не възрази,

тъй като миноритарните акционери ще получат много над цената, на която навремето са придобили акциите. Предложението на французите надвишава с 27% дори цената на акциите от юли тази година, когато се понесоха първите слухове за сделката.

Според официалното съобщение до борсата французите възнамеряват

да запазят централата на дружеството в България

за две до три години от сделката и дори сегашното ѝ ръководство.

У нас “Шнайдер Електрик” е позната преди всичко със завода си за електрически прекъсвачи ниско напрежение, който се намира в “Тракия икономическа зона” край Пловдив. Миналата година обаче стана ясно, че

строи втори завод за над 50 млн. евро

пак там за производство на електрически предпазители. Това е всъщност преместване на същото производство от Азия обратно в Европа.

“Шнайдер” цели да обедини своята пазарна позиция при жилищните сгради с модерната софтуерна платформа на “Шелли” за управление на домашната енергия”, се казва в официалното съобщение.

Бизнесът на “Шелли” възникна навремето в телекомуникационния сектор. Тя стартира с предоставяне на мобилни услуги с добавена стойност - дистрибуция на съдържание за мобилни телефони, мелодии, SMS услуги, гласови портали, мобилен маркетинг и нотификации. От 2016-2019 г. обаче

се преориентира

изключително към IoT

(“Интернет на нещата”). Това са устройства или софтуерни и хардуерни решения за автоматизация на дома и сградите. Основният им фокус е насочен към пестене на енергия.

От няколко години компанията произвежда чипове и релета, които се вграждат фабрично в уреди на световни гиганти като Miele, Bosch и др.

Преди отварянето на борсата в четвъртък цената на акциите на “Шелли” беше около 64,50 евро. След това обаче моментално скочи на 67 евро за акция.

Откритият през 2010 г. край Пловдив първи за България завод на “Шнайдер Електрик” е високо автоматизиран. СНИМКА: “24 ЧАСА”

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