Рекордна сделка: продават първия български борсов еднорог за 1,2 млрд. евро (Обзор)

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Френската "Шнайдер Електрик" купува 95% от "Шелли Груп"

Френският индустриален гигант “Шнайдер Електрик”, който има един завод в България и строи още един, ще предложи 1,2 млрд. евро, за да придобие частната българска технологична компания “Шелли Груп”, позната допреди няколко години под името “Алтерко”. На практика това е първият български борсов еднорог - компания,

чиято стойност надхвърля 1 млрд. евро

През 2016 г., когато акциите ѝ бяха листнати на борсата в София и във Франкфурт, една се продаваше по 1,45 лв., докато оценката на французите за придобиването вече е за 70 евро на акция, т.е. цената ѝ е нараснала с 6 хиляди процента от 2016 г. досега.

Българското дружество е сключило споразумение за доброволно търгово предложение. Французите

ще придобият “Шелли” поетапно

- първо ще купят 57-те процента от акциите, които притежават двамата основатели Димитър Димитров и Светлин Тодоров, а впоследствие - и акциите на останалите миноритарни акционери, за да стигнат до 95% от капитала на компанията.

Процедурите минават през одобрения от КФН и КЗК и ако нищо не възпрепятства сделката,

тя ще приключи в началото на идната година

През последните години в България не е имало сделка с подобни мащаби, ако изключим покупките на “Виваком” и на “Райфайзен България”, всяка от които беше за приблизително същата сума.

“Шелли” има около 1800 акционери, като 1700 от тях са физически лица, без никое от тях да притежава повече от 5%, т.е. сам не би могъл да блокира сделката. Останалите акционери са фондове, фирми и банки.

Очакванията са обаче

никой да не възрази,

тъй като миноритарните акционери ще получат много над цената, на която навремето са придобили акциите. Предложението на французите надвишава с 27% дори цената на акциите от юли тази година, когато се понесоха първите слухове за сделката.

Според официалното съобщение до борсата французите възнамеряват

да запазят централата на дружеството в България

за две до три години от сделката и дори сегашното ѝ ръководство.

У нас “Шнайдер Електрик” е позната преди всичко със завода си за електрически прекъсвачи ниско напрежение, който се намира в “Тракия икономическа зона” край Пловдив. Миналата година обаче стана ясно, че

строи втори завод за над 50 млн. евро

пак там за производство на електрически предпазители. Това е всъщност преместване на същото производство от Азия обратно в Европа.

“Шнайдер” цели да обедини своята пазарна позиция при жилищните сгради с модерната софтуерна платформа на “Шелли” за управление на домашната енергия”, се казва в официалното съобщение.

Бизнесът на “Шелли” възникна навремето в телекомуникационния сектор. Тя стартира с предоставяне на мобилни услуги с добавена стойност - дистрибуция на съдържание за мобилни телефони, мелодии, SMS услуги, гласови портали, мобилен маркетинг и нотификации. От 2016-2019 г. обаче

се преориентира

изключително към IoT

(“Интернет на нещата”). Това са устройства или софтуерни и хардуерни решения за автоматизация на дома и сградите. Основният им фокус е насочен към пестене на енергия.

От няколко години компанията произвежда чипове и релета, които се вграждат фабрично в уреди на световни гиганти като Miele, Bosch и др.

Преди отварянето на борсата в четвъртък цената на акциите на “Шелли” беше около 64,50 евро. След това обаче моментално скочи на 67 евро за акция.