На първо четене в комисията по транспорт: приеха виртуалната скоба и забраната камиони да изпреварват на магистрала

Депутатите от транспортната комисия на парламента приеха да се налага виртуална скоба, вместо физически да бъдат блокирани автомобилите, чието време е изтекло, или не са изпратили есемес. Законопроектът е на Божидар Божанов от ДБ. Това е и единственият проект за промяна на Закона за движение по пътищата на опозицията, който събра гласове.

Те събраха мнозинство и за пакета промени, внесен от Нели Андреева и от депутати от "Прогресивна България", в който основно е забраната за изпреварване на коли и движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Представителите на бранша, на които беше дадена думата, посочиха ситуации, в които камион, който се движи със 70 км по магистрала "Тракия" в дясната лента ще направи задръствания в нея и затруднения в лявата лента. Даваха примери, че в момента на 70 км от общо 120 от Пловдив до София има забрана за изпреварване от 7 до 19 часа и настояха, че нищо не пречи такива забрани да бъдат въвеждани за време, а не за 24 часа, или пък в отсечки с интензивно движение. Настояха този параграф да бъде изтеглен, тъй като не е готов. Превозвачите питаха при неизправности на гуми къде ще бъде спиран камионът. Законопроектът предвижда превозвото средство да бъде спряно до отстраняване на повредата. Нели Андреева заяви, че между първо и второ четене са отворени за дебати и за преговори за часови диапазони.

Приет е и текстът за отнемане на книжка за три месеца и глоба от 500 евро при нерегламентирано преминаване на жп прелез. При повторно нарушение санкцията се удвоява.