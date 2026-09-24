Опозицията не приема акциз върху мощните коли, ако са електрически (Обзор)

Идеята да се облагат свръхпечалбите на банки, телекоми, търговски вериги и други бизнеси ще засегне редица икономически сектори, които генерират приходи и работни места, реагираха от опозицията ден след обявените от властта промени.

“На практика това е санкция за тези, които работят, предприели са мерки за оптимизация и реализират печалба”, заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ и подчерта, че от партията са притеснени за последиците.

“Правителството

казва: ще санкционираме всеки, който се развива добре

и реализира високи печалби. Това е много сериозен удар върху българския бизнес и лош сигнал към инвеститорите”, смята бившата министърка на финансите, критикувайки и повишаването на данъчните оценки на имотите.

Във въвеждането на акциз върху автомобилите с голяма мощност Петкова видя намерение да се вземе от най-богатите и да се даде на бедните, но потърпевши от тази мярка ще са и хората с електрически автомобили. ГЕРБ подкрепят единствено данъчните облекчения за родителите - това било дясна мярка, тъй като се дава подкрепа чрез данъците.

“Освен процедура по свръхдефицит, която това правителство доведе, имаме и свръхданъци, които правителството ни предлага. Когато ГЕРБ се върне във властта, а това ще стане, всички тези несправедливи данъци ще бъдат отменени”, закани се Теменужка Петкова.

Измененията за забрана на рекламата на хазарт били крачка в правилната посока, но трябвало да се обърне внимание на евентуалните рискове голяма част от този бизнес да отиде в сивия сектор, предупреди Петкова.

Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев видя “разумна стъпка” в намеренията на правителството за ограничаване на хазарта.

“В голямата си част текстовете са работещи, но има дребни пропуски”, коментира той, давайки пример с това, че са изпуснати пунктовете за залози.

Василев одобрява и

намеренията за вдигане на прага за регистрация по ДДС

Според него това е смислена мярка. “Само не знам защо не се отива на максималния праг от 85 хил. евро, а само със 75 хил., не виждам логично обяснение”, добави той.

Асен Василев не вижда проблем с налагането на данък свръхпечалба, но предупреди, че когато това се прави постоянно, фирмите намирали начин печалбите “да изчезват”. Затова било нужно много стриктно законодателство.

“Продължаваме промяната” можело да подкрепи и по-високия акциз при покупка на мощни автомобили, но не и за електрическите автомобили. Освен това трябвало да се внимава дали хората няма да се опитат да заобиколят плащането на акциз чрез регистрация на колите извън България.

От “Демократична България” смятат същото: “Логиката на акциза за двигатели с вътрешно горене е напълно неприложима за електрически автомобили. Намирам това поведение най-малкото за арогантно от страна на управляващите, защото от началото на тази година има 100% ръст на придобиване на електрически автомобили и една от причините за това са именно цените на горивата”, коментира Йордан Иванов от ДБ.

От партията определиха първите приходни мерки на правителството за бюджета като “каша от несвързани предложения”, без обща идея за овладяване на дефицита и инфлацията.

По думите му управляващите нямат за цел висок икономически растеж. “Хората искат по-високи заплати, хората искат по-високи пенсии. Това може да стане само ако икономиката не расте с 2-3% и не разчита само на потребление, а и на висок растеж. Това липсва в концепцията на управляващите”, категоричен бе и съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.