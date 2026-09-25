Икономист: ЕК вероятно ще съди България заради данък свръхпечалба

Европейската комисия най-вероятно ще осъди България заради въвеждането на данък свръхпечалба, и то по цели три основания. Това каза в студиото на предаването „Денят започва" на БНТ икономическият съветник на БСК и доцент в УНСС Щерьо Ножаров.

Идеята, лансирана преди три дни, гласи, че само определени сектори – търговски вериги, телекоми, банки, застрахователи и обменни бюра, ще платят за дейността си през 2026 г. 33% нов данък върху печалбата си при определени условия. Ще се вземе среднопретеглената им печалба за периода 2020 – 2025 г. и ако през 2026-а печалбата им е нараснала само с до 20%, ще платят единствено сегашния корпоративен данък. Но ако е скочила с повече от 20% за горницата над тези 20% ще платят допълнително 33%.

„Това ще се изтълкува като скрита държавна помощ по отношение на бизнесите, които остават извън обхвата на този нов данък, както вече бе направено срещу Унгария, която бе осъдена пред Съда на ЕС от Европейската комисия заради аналогично облагане само на някои сектори.

Другото основание е нарушението на директивата за свободното движение на стоки и капитали в рамките на ЕС, а третото – че няма нормативен акт на ЕС, който да допуска подобно облагане. През 2022 г. имаше директива на ЕС само по отношение на енергийните фирми", каза експертът.