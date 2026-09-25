"Еърбъс" откри дефект в 500 от самолетите си

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Европейският самолетостроител "Еърбъс" е открил дефект в антикорозионното покритие на конструктивни елементи на самолетите A321neo, което може да намали устойчивостта на фюзелажа срещу корозия, съобщи Ройтерс.

Проблемът обаче не засяга безопасността и самолетите могат да продължат да се експлоатират, увериха от компанията.

Според запознати със случая източници са засегнати около 500 самолета. Приблизително половината вече са в експлоатация, а останалите са в процес на производство.

Отклонението е в покритието на надлъжните укрепващи елементи на фюзелажа. Причината е установена и е разработено решение, посочиха от "Еърбъс", предаде БТА.

Клиентите продължават да приемат самолетите, но европейските регулаторни органи биха могли впоследствие да изискат извършването на ремонт, заявиха източниците.

Това е вторият проблем с фюзелажа на най-продавания модел на "Еърбъс" в рамките на девет месеца. Компанията планира да увеличи месечното производство на теснофюзелажни самолети от около 60 на 75 машини.