"Тесла" почва доставки на електрически камиони, ще прави по 50 хил. броя на година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Компанията на Илон Мъск "Тесла" (Tesla) започва тази седмица доставки на електрическите си камиони "Семи" (Semi) до първата група клиенти от новата производствена линия в Невада, съобщи Ройтерс.

Това става почти девет години след представянето на модела от Мъск и след поредица от отлагания на серийното производство.

На събитие в завода в Спаркс, излъчено онлайн снощи, представители на компанията потвърдиха плановете за производство на 50 000 камиона годишно. Те обаче не предоставиха данни за текущия производствен обем или цените.

Моделът, предназначен за превоз на товари на дълги разстояния, разширява присъствието на „Тесла" извън пазара на електрически леки автомобили. Доставките започват в момент, когато цените на дизеловото гориво в САЩ са достигнали рекордни равнища.

Мъск не присъства на събитието, но се включи с предварително записано видеообръщение. „Бих препоръчал да направите още поръчки, ако все още не сте го направили, но списъкът с чакащи вече е доста дълъг", каза той, предаде БТА.

Сред клиентите, представени на сцената, бяха "ПепсиКо" (PepsiCo), Ди Ейч Ел (DHL) и "Ю Ес Фуудс" (US Foods). Пред завода бяха показани камиони с техните лога.

Според компанията версията с голям пробег може да измине 500 мили, или около 805 километра, с едно зареждане при натоварен камион. Стандартната версия има пробег от 325 мили, или около 523 километра.

„Това са 500 мили в реални условия. Нашите клиенти го потвърдиха", заяви Дан Пристли, директор на инженерния отдел за „Семи".

Камионът беше представен през 2017 г., а първоначално производството трябваше да започне през 2019 г. В края на 2022 г. „Тесла" осъществи ограничени доставки до клиенти в САЩ, включително „ПепсиКо".

Началото на серийното производство впоследствие беше планирано за 2025 г., но в писмо до акционерите през юли компанията посочи 2026 г. Първият камион от линията за производство в големи обеми е бил завършен през април.

Забавянията, засилващата се конкуренция и промените в американската политика спрямо електромобилите породиха опасения за търсенето, отбелязва Ройтерс.

Въпреки това тази седмица „Тесла" е получила поръчка за 2500 камиона „Семи" от обединение на големи компании, използващи товарни превози, сред които „Майкрософт" (Microsoft) и „ПепсиКо". Това съобщи неправителствената организация за по-чист транспорт „Каталист Мобилити" (Catalyst Mobility).

Според организацията поръчката е почти два пъти по-голяма от целия съществуващ американски автопарк от електрически тежкотоварни камиони от категория „Клас 8" (Class 8).

Шведската компания за технологии в товарния транспорт „Айнрайд" (Einride) също обяви миналия месец сделка за добавяне на 500 камиона „Семи" към своя автопарк.