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Мисия на МВФ ще посети България

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Международният валутен фонд (МВФ)

Мисия на Международния валутен фонд (МВФ), ръководена от Фабиан Борнхорст, ще посети София в периода от 28 септември до 2 октомври. Това съобщи старшият регионален представител на МВФ за Централна, Източна и Югоизточна Европа Карлос Мулас Гранадос, цитиран от пресофиса на Фонда.

По време на престоя си у нас екипът на фонда ще проведе срещи с представители на правителството, служители на централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни. Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови развития в страната, предава БТА.

Визитата е част от регулярния ангажимент на МВФ за наблюдение и диалог с държавите членки.

Следващата консултация по Член IV за България се очаква да бъде проведена в началото на 2027 г., уточняват от Международния валутен фонд.

Предходната редовна мисия на МВФ в България се проведе от 10 до 23 септември 2025 г. и беше част от консултациите по член IV.

Международният валутен фонд (МВФ)

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