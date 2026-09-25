Управителят на БНБ Димитър Радев: Данък свръхпечалба може да вдигне лихвите по кредити

Предложенията за промени в данъчното законодателство са част от бюджетния процес. Решенията са от компетентността на правителството и Народното събрание. БНБ не заема страна в политическия дебат за бюджетните приоритети. Тя представя професионална оценка на възможните последици от предложената мярка за финансовата система и икономиката. Това посочва в свое изявление Управителят на Българската народна банка Димитър Радев.

"Тези последици засягат финансовите условия, кредитирането, устойчивостта на банковата система и взаимодействието между фискалната политика и икономическия растеж. От тази гледна точка предложението за допълнително облагане на банковите печалби заслужава по-широк анализ", пише Радев.

"По същество става дума за увеличение на данъчното облагане на банковата дейност. Определянето му като данък върху „свръхпечалбата" не променя този факт. Въпросът е дали очакваният фискален ефект компенсира последиците за финансовото посредничество и икономиката. Отговорът изисква повече от счетоводна сметка.

Предложеният механизъм има ясна бюджетна логика: определя се историческа база на печалбата, добавя се нормативно установен праг и превишението се облага допълнително. Очакваният приход е сравнително лесен за изчисляване", посочва управителят на БНБ.

Макроикономическата сметка е по-различна, категоричен е той.

"Печалбата на една банка е данъчна основа, но и основен вътрешен източник за формиране на капитал. Капиталът определя способността ѝ да поема риск, да предоставя кредит и да абсорбира загуби при неблагоприятно развитие на икономиката. Именно затова БНБ изисква натрупване на капиталови буфери в добрата фаза на икономическия цикъл: те трябва да бъдат налични в лошата. През 2020 г. тази логика беше проверена на практика. БНБ предприе мерки за укрепване на капитала и ликвидността, а банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредити. Към септември отсрочването обхващаше кредити за над 9 млрд. лв. Буферите дадоха възможност на банките да поемат временния натиск, докато предприятията и домакинствата получиха време да преодолеят шока", посочва Димитър Радев.

"Следователно текущата банкова печалба не е само доход, който може да бъде разпределен. Част от нея поддържа кредита и устойчивостта на системата при бъдещ шок. Това прави определянето на „свръхпечалба" по-сложно, отколкото предполага сравнението между две счетоводни величини.

Референтният период 2020 – 2025 г. включва пандемия, необичайно ниски лихви, инфлационен и енергиен шок и последвалата рязка промяна на лихвената среда. Началната 2020 г. е кризисна година със силно понижена банкова печалба. Включването ѝ в историческата средна може да представи част от последвалото възстановяване като „свръхпечалба". През същия период нараснаха банковите баланси, кредитните портфейли и капиталът, а при отделни институции настъпиха съществени структурни промени", категоричен е управителят на БНБ.

"При тези условия номиналната печалба през 2027 г. и средната номинална печалба през предходните шест години не са непосредствено съпоставими. По-високата абсолютна печалба може да съдържа икономическа рента, но може да отразява и нормална възвръщаемост върху по-голям капитал, по-голям баланс и поет допълнителен риск. Разграничаването изисква икономически анализ, а не нормативно предположение.

По-същественият въпрос е какво се случва след въвеждането на данъка. Формално той се плаща от банките, но икономическата му тежест не остава непременно там. Банките могат да реагират с по-ниски дивиденти – най-ограниченият макроикономически ефект. Реакцията обаче може да премине и през цената на кредита, кредитните стандарти, депозитните условия и структурата на активите. Тогава част от тежестта се пренася към клиентите", посочва още той.

"

За домакинството това може да означава по-скъп или по-трудно достъпен кредит; за предприятието – по-висока цена на капитала. Тази цена определя кои инвестиционни проекти ще бъдат реализирани. Банките са каналът, през който финансовият ресурс достига до икономиката. Затова допълнителното облагане на банковото посредничество може в определена степен да оскъпи и използването му. Степента зависи от конкуренцията, капиталовата позиция на отделните банки и кредитния цикъл. Тя трябва да бъде измерена, а не предполагана", казва още той.

"Международният опит дава основания за предпазливост. В Унгария извънредното облагане на банките, въведено като временна мярка, беше продължавано и променяно наред с други намеси в кредитния пазар. Не би било коректно високата цена на кредита там да се обясни с един данък: лихвите отразяват преди всичко паричните условия, инфлацията и рисковата премия. Но комбинацията от политики е показателна – пазарното корпоративно финансиране остава скъпо, а държавата го компенсира и чрез субсидирани кредитни програми.

България няма основание да следва такъв модел: първо да увеличава цената на финансовото посредничество, а после да субсидира кредита с публичен ресурс. Еврозоната дава възможност за по-ниска рискова премия, по-дълбока финансова интеграция и по-добри условия за частния сектор. Непредвидимите данъчни промени внасят несигурност за инвеститорите и, когато променят условията за кредитиране, могат да повлияят и на предаването на общата парична политика към икономиката. Икономическата политика следва да използва предимствата на еврозоната", казва Радев.

"Има и втори канал. Българските банки са сред основните институционални инвеститори в държавни ценни книжа. Същият баланс, който финансира предприятията и домакинствата, участва и във финансирането на държавата. При по-висока цена на капитала и по-ограничен ресурс банките могат да предпочетат нискорискови държавни експозиции пред частен кредит. Тогава бюджетният приход може да бъде съпроводен от по-слабо финансиране на частната икономика. Ако вместо това банките ограничат увеличаването на експозициите си към държавен дълг, ефектът може да се прояви в цената на държавното финансиране.

И двете последици имат значение, особено при значителна необходимост от ново дългово финансиране. Тук се откроява несъответствие във времето: приходът от извънреден данък може да бъде еднократен, а по-високата лихва по дългосрочен държавен дълг се плаща през целия му матуритет. Затова оценката на мярката трябва да включва както приходите за бюджета, така и разходите по финансирането му.

Същото се отнася за растежа. Ако по-високото облагане доведе до по-скъп или по-селективен кредит, ефектът ще се прояви в инвестициите и потреблението. По-ниската икономическа активност означава по-малка база за ДДС, корпоративните данъци, данъците върху доходите и социалноосигурителните приходи. Брутният приход от данъка и нетният фискален резултат са различни величини", категоричен е Димитър Радев.

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Въпросът не е дали банковата система може да понесе допълнителния данък. Тя е добре капитализирана, ликвидна и рентабилна. Въпросът е дали мярката подобрява общия икономически резултат, допълва Радев.

Преди окончателното решение непосредствената бюджетна оценка трябва да бъде допълнена с оценка на въздействието върху капитала, кредита, лихвените условия, инвестициите, растежа, останалите данъчни приходи и цената на държавното финансиране. Тя трябва да включва базов и неблагоприятен сценарий и да отчита взаимодействието с макропруденциалната и паричната политика, заявява управителят на БНБ.

Вдигането на данъци има цена. Когато данъкът е върху финансовото посредничество, част от тази цена може да премине отвъд данъкоплатеца, пише Радев.

Банките могат да реагират с по-ниски дивиденти – най-ограниченият макроикономически ефект. Реакцията обаче може да премине и през цената на кредита, кредитните стандарти, депозитните условия и структурата на активите. Тогава част от тежестта се пренася към клиентите.

За домакинството това може да означава по-скъп или по-трудно достъпен кредит; за предприятието – по-висока цена на капитала. Тази цена определя кои инвестиционни проекти ще бъдат реализирани.

Допълнителното облагане на банковото посредничество може в определена степен да оскъпи и използването му. Степента зависи от конкуренцията, капиталовата позиция на отделните банки и кредитния цикъл. Тя трябва да бъде измерена, а не предполагана.

Затова въпросът не е само колко може да бъде събрано от банките през 2027 г. Въпросът е каква ще бъде цената за кредита, инвестициите и растежа – и какъв ще бъде нетният резултат за публичните финанси, след като тя бъде отчетена.

Според Димитър Радев, освен данъчна основа, печалбата на банките е основен вътрешен източник за формиране на капитал. Капиталът определя способността им да поемат риск, да предоставят кредит и да абсорбират загуби при неблагоприятно развитие на икономиката.

Именно затова БНБ изисква натрупване на капиталови буфери в добрата фаза на икономическия цикъл: те трябва да бъдат налични в лошата, пише още той.

Отслабването на фискалните буфери ограничава пространството за реакция при бъдещ шок. Този риск не бива да се усилва с ограничаване на банковите буфери. Ако и двата вида резерви намаляват едновременно, държавата ще има по-малко възможности да смекчи кризата, а банките – по-малък капацитет да поддържат кредита. Това би направило икономиката и страната по-уязвими при неблагоприятно развитие, допълва управителят на БНБ.

Ето и цялото