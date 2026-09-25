Решено окончателно: природният газ и пропан-бутанът без акциз до Нова година

Природният газ - във вид на метан и за доставка по газопровод до промишлени потребители, както и втечненият нефтен газ (LPG), предназначен за моторно гориво, ще бъдат освободени от облагане с акциз от 1 октомври до 31 декември.

Това приеха депутатите едновременно на първо и на второ четене в петък с промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Вносители са Стефан Белчев и група народни представители от "Прогресивна България". Предложението бе прието с мнозинството на ПБ, но "за" гласуваха и депутатите от ДПС и от ДБ плюс двама от ПП, а против бяха ГЕРБ-СДС и "Възраждане".

Законодателната инициатива е обусловена от необходимостта от предприемане на временни мерки за ограничаване на неблагоприятните икономически последици от същественото повишаване на цените на енергийните продукти и от нарушенията във веригите за доставка на нефт, нефтопродукти и природен газ, породени от геополитическата обстановка в Близкия изток и свързаната с нея несигурност на международните енергийни пазари, посочват вносителите.

Временното освобождаване от облагане с акциз на природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво, би намалило част от последиците от увеличението на цените на енергията, пред които в момента е изправена страната ни, отбеляза в мотивите си Стефан Белчев.

Той добави и че в Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. има възможности за гъвкавост, които позволяват на държавите членки в определени граници да намалят временно и целенасочено данъчната тежест върху конкретни енергийни продукти.

"Намираме се в сериозна ситуация по отношение на горивата. Тази седмица ЕК обяви, че цените тук са най-високи от целия ЕС. Вие взехте необмисленото решение да разрешите износа на дизел и самолетно гориво. Сега се предприема мярка, но с ограничено действие - 300 хил. автомобила са на пропан-бутан. Намалението ще е с 0,17 евроцента за литър. 2 евроцента пък ще е намалението за природния газ, на какъвто се движат 65-70 хил. автомобила. Тази мярка изглежда съвсем незначително и козметично. Общият ефект ще е около за 370 автомобила. За съжаление с едната ръка предприемате действия за по-високи цени на горивата, а с другата правите компенсации, които не изглеждат изобщо достатъчни", възмути се Мартин Димитров от ДБ.

Според Теменужка Петкова от ГЕРБ мерките не са правилно таргетирани и няма да доведат до желаните резултати. "Едва ли тази мярка ще има сериозен ефект и ще се отрази върху голяма група лица. Тръгнахте в неправилната посока, ако искахте да се борите с цените на горивата, подходът трябваше да бъде различен. Може би беше добре да се проучи опита в Хърватия. Това е една мярка предложена просто да има нещо", каза тя.

"За 2025 г. годината, преди кризата, изтеглихте 18 млрд. дълг и оставихте държавата в най-бомбастичното й състояние относно дефицита в ЕС приключил с 8% за януари, февруари, март 2026 г. Сега започват проблемите и това от къде и как да помогнем на най-уязвимите. Давате пример и с Хърватия, но там преди кризата заради войната в Иран не е управлявал ГЕРБ", отговори Тодор Джиков от ГЕРБ.