ЕС променя дизайна на смартфони и конзоли, за да издържат по-дълго

В края на 70-те години на миналия век германският промишлен дизайнер Дитер Рамс, загрижен за използването на ресурсите и тяхното изчерпване, формулира своите „десет принципа за добър дизайн". Той се застъпва за създаването на екологични устройства с дълъг живот. Половин век по-късно неговите притеснения са по-актуални от всякога.

Според глобалния доклад за електронните отпадъци на ООН (Global E-waste Monitor), количеството електронни отпадъци, генерирани в световен мащаб, почти се е удвоил между 2010 и 2022 г., като се очаква да се увеличи с още 32% до 2030 г. Една от основните причини е нарастващият брой нови устройства. По данни на Евростат количеството електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара в ЕС, нараства от 7,6 милиона тона през 2012 г. до 14,4 милиона през 2023 г.

Към момента под една трета от тези отпадъци се рециклира, но това е само един от начините отпадъците да се намалят. Поддържането на продуктите може да донесе още по-големи ползи за околната среда.

Ремонтът на уредите е от жизненоважно значение за постигането на тази цел, но настоящите възможности често са ограничени или прекалено скъпи. Когато едно устройство се счупи, потребителите могат да се затруднят дори само да намерят информация за ремонта, да не говорим за резервни части. Това означава, че често е по-лесно, по-бързо и по-евтино да се купи направо ново устройство.

Ситуацията се усложнява допълнително от това, че всички части на продуктите са вградени една в друга. Батериите за мобилни телефони например можеха да се сменят от потребителя до 2011 г., но днес това е изключително рядко. И така техническите дефекти остават основната причина потребителите да заменят определени продукти, преди те да са станали неизползваеми, пише "Конверсейшън".

Европа вече постигна успех със законодателството за екодизайн и енергийните етикети. Сега новият Регламент на ЕС за устойчивите продукти от 2024 г. отива крачка напред и изисква продуктите да се правят така, че да издържат по-дълго, като възможността за лесен ремонт е едно от най-важните основни принципи.

По подобен начин Регламентът на ЕС за батериите определя изисквания и условия за това колко лесна трябва да бъде смяната на батериите.

Но за да бъдат тези технически изисквания наистина ефективни, те трябва да се основават на точни методологии и дефиниции. За тази цел Съвместният изследователски център (СИЦ) към Европейската комисия проведе изследване, идентифициращо параметри за оценка на това колко лесно е да бъде ремонтирано едно устройство. Те могат да бъдат класифицирани в две основни групи. Първата е дизайнът на продукта, която разглежда неща като вида на инструментите и свързващите елементи, които биха били необходими за подмяна на компонент, както и усилието и времето, необходими за това.

Втората група са услугите на производителя, която обхваща услуги като наличността на резервни части и инструкции за ремонт.

Въз основа на тази рамка СИЦ разработва и оценки за възможността за ремонт, които помагат на потребителите да вземат информирани решения при покупка на устройство.

Първоначално оценките били въведени за смартфони и таблети, а впоследствие и на уреди като кафемашини, прахосмукачки и принтери.

Потребностите на потребителите не се изчерпват само с възможността за ремонт. Продуктите трябва също така да бъдат надеждни, безопасни и ефективни. Но с новата регулаторна рамка изглежда, че промишлените дизайнери вече превръщат регулациите в иновации.

Откакто влязоха в сила изискванията за смартфоните и таблетите, промяната на пазара е очевидна. Вече има екрани без лепило, технологии за лесно разлепяне чрез електричество, и задни капаци, които се отварят само с едно завъртане на винт. Тези нови модели доказват, че креативният дизайн не изисква компромис с безопасността, водоустойчивостта или бързината на устройствата.

Иновациите намират приложение и при други видове продукти. Лаптопите например са особено податливи на случайно изпускане и заливане с течности. Някои нови модели вече разполагат със сменяеми клавиатури, батерии, закрепени с няколко лесни за разхлабване винта, или надграждаща се памет.

Носимите устройства представляват предизвикателство по отношение на ремонта, главно поради техния размер. Въпреки това дизайнерите вече намират креативни решения и на този проблем. Примери за това са батерия за безжични слушалки, която може да бъде свалена на ръка за секунди, или смартчасовник с достъпни компоненти и инструкции за ремонт, който същевременно запазва своята водоустойчивост.

Производителите на гейминг конзолите също обявиха промени в дизайна, за да отговорят на новите европейски изисквания и да запазят мястото си на пазара в ЕС.

Целта на тези правила не е самоцелното ограничаване на работата на инженерите, когато правят един продукт, а да отворят път за иновации с реален принос за обществото.

Предвидените резултати са в съответствие с визията на Дитер Рамс и защитават ползите от кръговата икономика: по-малко отпадъци и емисии, спестяване на разходи за потребителите и нови бизнес възможности за производителите и ремонтните услуги.