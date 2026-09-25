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„Булгаргаз" вече има лицензия за търговия с газ в Сърбия

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"Булгаргаз"

"Булгаргаз" получи лицензия за търговия с природен газ на едро в Сърбия. Разрешението е издадено от  Агенцията по енергетика и е за срок от 10 години. Институцията удостоверява, че българското дружество отговаря на всички условия и може да развива търговия на сръбския газов пазар, съобщават от "Булгаргаз".
Оттам уточняват, че това е част от последователните усилия на компанията да разширява и засилва присъствието си на регионалните пазари и да увеличава възможностите си за трансгранична търговия с природен газ в страните от Централна и Югоизточна Европа. 

"Булгаргаз" има още  лицензии и разрешения за търговия и
доставка на природен газ в Гърция, Словакия, Унгария и Румъния. Дружеството е разширило и присъствието си и в Молдова чрез регистрираното дъщерно дружество „Bulgargaz North", което е получило лицензия за търговия с природен газ в страната.

"Булгаргаз" е регистриран ползвател на газопреносната инфраструктура в
Гърция, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Украйна, което дава възможност за
гарантиран достъп до тези пазари и създава допълнителни възможности за развитие на трансграничната търговия с природен газ в региона, съобщават от компанията. 

"Булгаргаз"

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