„Булгаргаз" вече има лицензия за търговия с газ в Сърбия

"Булгаргаз" получи лицензия за търговия с природен газ на едро в Сърбия. Разрешението е издадено от Агенцията по енергетика и е за срок от 10 години. Институцията удостоверява, че българското дружество отговаря на всички условия и може да развива търговия на сръбския газов пазар, съобщават от "Булгаргаз".

Оттам уточняват, че това е част от последователните усилия на компанията да разширява и засилва присъствието си на регионалните пазари и да увеличава възможностите си за трансгранична търговия с природен газ в страните от Централна и Югоизточна Европа.

"Булгаргаз" има още лицензии и разрешения за търговия и

доставка на природен газ в Гърция, Словакия, Унгария и Румъния. Дружеството е разширило и присъствието си и в Молдова чрез регистрираното дъщерно дружество „Bulgargaz North", което е получило лицензия за търговия с природен газ в страната.

"Булгаргаз" е регистриран ползвател на газопреносната инфраструктура в

Гърция, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Украйна, което дава възможност за

гарантиран достъп до тези пазари и създава допълнителни възможности за развитие на трансграничната търговия с природен газ в региона, съобщават от компанията.