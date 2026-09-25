Американска компания ще консултира ядрения регулатор за лицензирането на VII и VIII блок на АЕЦ "Козлодуй"

Американска компания Jensen Hughes ще консултира Агенцията за ядено регулиране (АЯР) при лицензирането на проектите за VII и VIII блок на АЕЦ "Козлодуй". АЯР е пред подписване на договор с американците, които са консултирали и американския ядрен регулатор за лицензиране на реактора AP-1000 на компанията "Уестингхаус" в САЩ. Jensen Hughes е избрана с обществена поръчка, ангажиментът й е за две години, а стойността на договора е към 400 000 евро. Това съобщиха председателят на АЯР Цанко Бачийски и заместничката му Елизабет Цветанова.

Американските консултанти ще оценяват компетентностите на агенцията и ще препоръчват какви знания и умения трябват за лицензионните етапи на VII и VIII блок на АЕЦ „Козлодуй". Ще се разработват програми за обучение на специалисти.

Лицензионните дейности за VII и VIII блок на АЕЦ „Козлодуй" вече са започнали. В момента в агенцията се разглежда заявление за одобряване на избраната площадка за блок VIII блок. Документацията обаче не е била пълна и са отправени искания за още информация. Сред липсите например е отсъствие на данни за източника на оценката за ефекта от външни фактори върху площадката на реактора. Заявлението е било допълнено през август и експертите от АЯР го анализират.

„Получили сме и заявление за издаване на разрешение за проектиране на двата блока. Заявленията се разглеждат по специално разработени програми за регулаторен преглед и оценка. Тези програми предвиждат прегледът да бъде извършен на няколко етапа. Към момента е приключил първият етап от прегледа на всички заявления. В резултат от този предварителен преглед са предявени искания за представяне на допълнителна информация по всичките заявления, част от която вече е получена в агенцията", обясни Цветанова.

Тя посочи, че след получаването на пълната информация по всички заявления тя ще бъде оценена в цялост и ще бъде взето решение за издаване на одобрение на площадката и на разрешение за проектиране на двата блока. Председателят пък заявява, че регулаторът няма да даде разрешение, ако няма сигурни гаранции за безопасността.

Паралелно от лятото агенцията работи по технологията AP1000 и с Европейската асоциация на западноевропейските регулатори, съобщи Бачийски.

„Разглеждаме AP1000 от гледна точка на европейското законодателство. Ние сме определили няколко характеристики, които се нуждаят от допълнително разглеждане, за да видим има ли проблем, или няма. По този проект в САЩ има натрупан експлоатационен опит и едно от нашите изисквания е да се отразят настъпилите подобрения при строителството и експлоатацията", каза още той. В инициативата участват Швеция, Финландия, Нидерландия, Полша и България, а покана за включване е получила и Словакия. Това са държави, които имат намерение да изграждат блокове с АР1000.