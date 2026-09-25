VW, Audi и Seat изтеглят от пазара 2,8 млн. коли заради винт за 6,10 евро и риск от корозия

Автомобилният производител Volkswagen изтегля от пазара над 2,8 милиона превозни средства по целия свят поради риск от корозия в кормилната система. Според Bild става въпрос за малък винт на стойност 6,10 евро, който заплашва да се разхлаби. Това представлява риск кормилното управление да не функционира правилно. Засегнати са и марките Audi и Seat. Една трета от подлежащите за ремон коли са регистрирани в Германия, домът на VW.

Изтегляването от пазара се отнася за моделите на Volkswagen (Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy), произведени между 2013 и 2024 г. Засегната е и марката Audi с кросоувъра Q3, произведен между 2017 и 2024 г.

Проблемът се отнася и за Seat. Моделите Ateca и Tarraco произведени между април 2016 г. и септември 2024 г., но не е известно колко от тези модели са засегнати.

Volkswagen твърди, че проблемът е бил разкрит по време на вътрешни проверки за качество и че изтегля автомобилите от пазара като предпазна мярка. Съобщава се, че все още няма инциденти, довели до наранявания. Също така се твърди, че проблемът не е голям: собствениците могат да продължат да шофират колите си до безплатната едночасова подмяна от сервиза на дилъра.