„България-Текс“ АД – близо век текстилно производство в Казанлък

В Казанлък има предприятия, чиито имена са свързани с историята на града и с поколения местни семейства. Сред тях е „България-Текс“ АД – компания, наследник на производство датиращо от 1931 г., която и днес продължава да развива производството си там, откъдето е започнала.

През годините предприятието преминава през различни периоди, промени в пазарите и технологично обновяване. Това, което остава непроменено, е основната му дейност – производството на прежди. Днес казанлъшката продукция достига до повече от 50 държави, а в компанията работят над 240 души.

Производство с традиция и съвременен ритъм

В предприятието се извършват всички основни производствени операции – от обработката на суровата прежда до подготовката на готовия продукт за клиента. Затвореният производствен цикъл позволява на компанията да следи качеството на всеки етап и да реагира според конкретните изисквания на своите партньори.

„България-Текс“ АД разполага със собствена багрилна лаборатория, в която се разработват цветовете за различните видове прежди. Това е особено важно при работата за международни клиенти, за които повторяемостта между отделните партиди са сред основните изисквания.

В продуктовата гама преобладават преждите за ръчно плетиво. Използват се памук, вълна, лен и бамбук, както и разнообразни комбинации между естествени и други влакна. Част от продукцията се произвежда за утвърдени международни марки, а друга се предлага под собствената марка Performance Yarns.

От Казанлък до повече от 50 държави

Износът заема основно място в дейността на дружеството. Над 98% от произведените прежди са предназначени за пазари извън България. Компанията работи с партньори от Европа, Северна и Южна Америка, Австралия и други региони, като част от деловите отношения са изграждани и поддържани в продължение на години.

Паралелно с производството за чужди марки „България-Текс“ АД развива и собствената си марка прежди за ръчно плетиво - Performance Yarns. Чрез нея компанията достига директно до магазини, дистрибутори и любители на ръкоделието. Така натрупаният производствен опит намира място и в продукти със собствена идентичност.

Инвестиции в оборудване и качество

През последното десетилетие дружеството е инвестирало в модернизация на производството. Обновяването обхваща различни технологични процеси и повишава възможностите на предприятието да изпълнява големи поръчки при постоянен контрол върху качеството.

Производственият капацитет вече надхвърля 100 тона прежда месечно. Компанията притежава сертификат OEKO-TEX® STANDARD 100, Class I, който удостоверява безопасността на продуктите, включително за най-чувствителните потребители. Дейността ѝ се оценява и чрез редовни одити по amfori BSCI, свързани с условията на труд и социалната отговорност.

Предприятието като част от местната икономика

Значението на „България-Текс“ АД за Казанлък не се измерва единствено с произведените количества и експортните пазари. Компанията осигурява работа на повече от 240 специалисти с различна квалификация – от производствени оператори и технолози до служители в лабораторията, търговските и административните отдели.

Наред с инвестициите в техника дружеството работи за подобряване на условията на труд, професионалното обучение и възможностите за развитие в рамките на предприятието. За приноса си към заетостта и регионалната икономика компанията бе отличена с наградата „Работодател на годината“ на Агенцията по заетостта.

„България-Текс“ АД е неизменна част от индустриалния облик на Казанлък. Продукцията ѝ пътува по света, но производството, натрупаните знания и голяма част от хората зад него остават свързани с града.