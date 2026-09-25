Американският газ влиза на Балканите, Брюксел бие тревога за нова зависимост

US газовият сектор се възползва от бързото отдалечаване на ЕС от руския газ и от свиването на световните пазари, пише изданието

Американският газ навлиза все по-активно на Балканите, но това предизвиква тревога в Брюксел. Докато Албания, Косово и Босна и Херцеговина търсят алтернатива на руския газ и планират нова инфраструктура за придвижване на втечнен природен газ от САЩ, ЕС предупреждава, че регионът рискува да се окаже дългосрочно зависим от изкопаемо гориво, което противоречи на амбициите му за зеления преход, пише европейското издание "Политико".

Албания, Косово и Босна и Херцеговина вече сигнализираха интерес към закупуването на големи количества втечнен природен газ от САЩ или към изграждането на инфраструктура, която да позволи доставките му. Страните твърдят, че газът е необходим като преходно гориво, докато намаляват както вноса на руски горива, така и потреблението на въглища и преминават към възобновяеми енергийни източници – всички те са ключови елементи от кандидатурите им за членство в ЕС.

Представители на ЕС обаче поставят под въпрос дали предлаганите проекти са необходими или желателни, като се има предвид, че в момента тези страни имат малко или никакво вътрешно търсене на газ. Заливането на тези пазари с газ крие риск да ги обвърже с дългосрочна зависимост от него и да увеличи зависимостта им от чуждестранен внос.

ЕС има строги цели за намаляване на емисиите на парникови газове до нулеви нетни стойности до 2050 г. и за увеличаване на използването на възобновяема енергия, с които новите членове на блока ще трябва да се съобразяват. Представители на ЕС се опасяват, че увеличаването на вноса на газ може да подкопае тези цели.

Американският газов сектор обаче се възползва от бързото отдалечаване на ЕС от руския газ и от свиването на световните пазари в резултат на войната с Иран, за да сключи поредица от сделки за доставки в по-широкия регион. Това е в съответствие с изрично заявената от администрацията на Доналд Тръмп доктрина за „енергийно господство".

„Страните (...) в по-широкия си стремеж да се присъединят към ЕС са поели ангажименти за декарбонизация, за определяне на пътя и за придържане към него, като по същество постепенно се отказват от изкопаемите горива", заяви Андраш Хуйбер, който отговаря за енергийната дипломация на Европейската комисия в Западните Балкани, по време на форум във Виена в отговор на въпрос на изданието.

В този контекст доставянето на газ в региона „би изглеждало в противоречие с тази жизненоважна цел за декарбонизация", каза той.

По думите му сделките могат да надхвърлят целта за заместване на руските доставки и „да допринесат за (...) карбонизацията на региона. Не бива да доставяме газ на пазари, на които няма газ", смята той.

Той посочи като пример предварителното споразумение между Вашингтон и Босна и Херцеговина за изграждане на газопровод, който да пренася газ от остров Крък в Хърватия през Адриатическо море. Около проекта се водят спорове, след като босненският парламент по-рано тази година прие закон, с който малката компания AAFS, управлявана от близки сътрудници на американския президент Доналд Тръмп, беше определена за основен оператор на газопровода. Това доведе до обвинения в корупция наред с опасенията, свързани с декарбонизацията.

Представители на ЕС също предупредиха, че проектът може да застраши кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в ЕС.

„Нашият посланик е изпратил писма и е посочил проблемите, които потенциално виждаме с този проект", каза Хуйбер във вторник. Той добави, че Европейската комисия планира „да предприеме подходящи последващи действия", без да уточнява какви мерки могат да бъдат приложени. Вътрешна кореспонденция на Комисията, с която медията се е запознала, също изразява тези опасения, като обръща внимание на липсата на прозрачност около договора с AAFS, както и на рисковете, свързани с разширяването на употребата на газ.

Ходът на Сараево предизвика безпокойство и сред ръководството на Енергийната общност – инициатива, ръководена от ЕС, която помага на държавите, стремящи се към членство в блока, да приведат правилата си в съответствие с тези на ЕС. Сред тях са Босна и Херцеговина, Албания и Косово, както и Сърбия, Грузия, Молдова, Черна гора и Северна Македония. Задълбочаващото се американско участие в региона може да постави този процес под въпрос.

„Това е нашето послание към Босна", заяви Артур Лорковски, директор на Енергийната общност, в интервю в кулоарите на събитието във Виена. „По дефиниция законодателството на ЕС, което насърчаваме, не определя кой трябва да бъде доставчикът, но ключовият елемент е да има равнопоставеност по отношение на регулаторната рамка."

Той подчерта, че е от жизненоважно значение да има конкуренция, справедливост и прозрачност и че „еднакви правила трябва да бъдат осигурени за всички участници в конкуренцията".

„С други думи, не искаме Босна да получава изключение или привилегирован достъп до пазара. Това трябва да бъде избегнато, защото няма да е в съответствие със законодателството на ЕС", каза той.

Нито една от двете сделки все още не е ратифицирана. Босненският газов интерконектор все още се нуждае от одобрението на депутатите в горната камара на парламента, докато албанската сделка – предвиждаща 20-годишен договор за доставки в сътрудничество с Гърция и американската компания Venture Global – засега съществува само като меморандум за разбирателство и очаква резултатите от проучване за осъществимост. Косово също все още не е взело окончателно решение. Сърбия и Северна Македония също се очаква да получават американски втечнен природен газ чрез планирана интерконекторна връзка с Гърция.

Говорител на американското министерство на енергетиката не е отговорил директно на въпросите за прозрачността на потенциалните сделки или за риска от трайно обвързване с втечнения природен газ. Той обаче заявил, че ангажиментът на САЩ ще „насърчи стабилността в региона, ще намали цените на енергията и ще стимулира търговията и просперитета".

Търговските проекти ще помогнат на Албания и Босна и Херцеговина да „намалят зависимостта си от руския газ", като го заменят с американски втечнен природен газ, добави говорителят.

Въпреки критиките от страна на представители на ЕС, балкански официални лица, които говориха на форума във вторник, заявиха, че потенциалните сделки със САЩ са необходими за съобразяването с зеления преход на ЕС. Той ще изисква значителни количества газ, които да осигуряват надеждно производство на електроенергия, когато по-непостоянните възобновяеми източници не могат да го направят, както и докато въглищата постепенно бъдат изведени от употреба.

В Албания водната енергетика, която доминира в енергийния микс, става все по-ненадеждна заради свързаните с изменението на климата суши, които намаляват речния отток, заяви представител на албанското правителство, пожелал анонимност. Това създава търсене на природен газ, който привържениците му представят като „преходно гориво", способно да поддържа електроенергийните мрежи, докато се изграждат мощности за възобновяема енергия. В момента газът представлява едва 1,8% от енергийния микс на страната.

Представителят заяви, че изграждането на газова инфраструктура е от жизненоважно значение за диверсификацията и сигурността на доставките, както и за плановете на Албания да изгради регионален газов хъб в южния град Вльора.

Междувременно отдалечаването от руския газ – от кандидатите за членство също се изисква да се съобразят с поетапната забрана на ЕС за внос на руски газ – остави празнина на пазара. Босна например разполага само с един газопровод, доставящ газ от Русия, което означава, че при извънредна ситуация страната няма алтернативен маршрут за доставки.

„Южният интерконектор не цели да обвърже Босна и Херцеговина с газа", заяви говорителка на федералното министерство на енергетиката, минното дело и промишлеността на Босна и Херцеговина. „Става дума за прекратяване на зависимостта ни от един-единствен маршрут и един-единствен източник на доставки и за укрепване на енергийната сигурност на страната." Тя добави, че природният газ е преходно гориво, а не „крайната цел на енергийната ни политика".

В крайна сметка страните от Западните Балкани, които се стремят към членство в ЕС, отчаяно се опитват да осигурят алтернативни енергийни източници, които ЕС или не може, или не желае да им предостави. Блокът произвежда минимални количества газ, отказва да финансира нова газова инфраструктура в региона и парадоксално самият той става все по-зависим от американския втечнен природен газ. Всъщност една от основните ползи от по-тясната интеграция с ЕС, към която се стремят членовете на Енергийната общност, е именно по-големият им достъп до американския продукт.

„Затова искаме в Босна да има същите правила като тези, които се прилагат в ЕС, така че газът да може да се движи безпрепятствено от ЕС", каза Лорковски. „Това ще бъде американски газ, защото в Европейския съюз не се произвежда газ." По думите му именно „затова те го наричат доктрина за стратегическо господство".

„Не можете да обвинявате някого, че използва възможността да продава това, което има", добави той. „Не виждам ЕС да е в състояние да осигури газа."