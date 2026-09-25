„Шамбала Текстил“ ЕООД – казанлъшката традиция зад бранда CYXO и световните подиуми за домашен текстил

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Как един местен производител съчетава висшата световна мода, собствената марка за луксозен домашен текстил и грижата за хората и региона

Докато българската текстилна индустрия посреща 2026 г. със спад на износа от 8-10% и над 6000 съкратени работни места през 2025 г., едно казанлъшко предприятие избира да гледа напред.

С над 20 години история „Шамбала Текстил“ ЕООД днес произвежда в Казанлък текстил за баня за някои от най-луксозните брандове в Европа. Компанията е пример как местната експертиза може да отговори на изискванията на международния висок клас и едновременно с това да https://cyxo.bg/za-nas/създаде собствена история.

От международен партньор до собствен бранд

Натрупаният опит в производството на висок клас домашен текстил за световни марки постепенно води до следващата естествена стъпка. През 2024 г. се ражда CYXO - български бранд за луксозен домашен текстил, която пренася майсторството от производствените линии в Казанлък директно в българския дом.

Колекциите на CYXO вплитат традиции и елементи от българското природно богатство с най-модерните и устойчиви глобални тенденции. Продуктите се предлагат директно през havlia.com, както и в магазинната мрежа.

Зад тях стои производство, изградено върху дългогодишна експертиза и работата на едни от утвърдените специалисти в региона.

Качеството започва от самото производство

Когато става дума за текстил, качеството се усеща най-вече с времето. Именно затова „Шамбала Текстил“ ЕООД поставя особено значение върху устойчивостта на своите изделия.

Зад тази устойчивост стои и начинът, по който се произвеждат продуктите. Целият производствен процес се извършва в Казанлък, от суровината до готовото изделие. Това позволява на компанията да контролира всеки етап от изработката и да следи за качеството на продукта, който достига до клиента.

Не по-малко важно е и какво остава извън полезрението на потребителя. Изделията от 100% памук са сертифицирани по OEKO-TEX® STANDARD 100, международно признат стандарт за безопасност на текстила. През 2025 г. компанията получава и сребърен медал от EcoVadis, една от най-разпознаваемите в световен мащаб платформи за оценка на корпоративната устойчивост, което е признание за усилията ѝ в тази посока.Така зад усещането за мекота и комфорт стои производствен процес, в който качеството се проследява от началото до самия край.

Луксозна изработка с отношение към хората

За компанията успехът не се измерва само с производството. „Шамбала Текстил“ ЕООД и брандът CYXO поставят акцент върху бизнес етиката и социалната отговорност - от принципни решения по отношение на партньорства до благотворителни инициативи.

Сред тях е и кампанията „ПоДАРИ уют“, превърнала част от приходите от продажбите в подкрепа за социални каузи, избрани пряко от клиентите.

Регионален работодател с глобален хоризонт

Днес компанията е сред ключовите работодатели в сектора за региона на Стара Загора и осигурява работа на над 80 специалисти. Паралелно с инвестицията в своите кадри тя продължава да насочва ресурси в модернизация и устойчиво производство.

Това се случва във време, когато поръчките в сектора са спаднали до нива, сравними с 2018–2019 г., а все по-често се говори за „умиращ бранш“.

„Шамбала Текстил“ ЕООД показва друга възможна посока - местна традиция, съчетана със световни стандарти, инвестиции в хората и амбиция за развитие отвъд границите на България.