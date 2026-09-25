Мобилната игра „Кало Змея: Гръм & Run“ привлича все повече фенове в битката между #teamKriskata и #teamChristoferWhite във Vivacom GAME ON 2026. Над 30 000 уникални потребители вече са се включили в играта, като до момента са изиграли над 1,3 милиона нива и са натрупали точки за избрания от тях отбор в надпреварата за титлата Fiber Champ.

Битката за титлата Fiber Champ също е повече от оспорвана. #teamKriskata има числено предимство с 18 600 играчи срещу 9 200 за #teamChristoferWhite, но повече играчи не означава непременно повече точки. Поддръжниците на Christofer White успяват да компенсират с по-силни резултати и да държат съперниците си под напрежение. Така надпреварата остава отворена, а всяко следващо ниво може да наклони везните в полза на единия от двата отбора.

Участието на феновете има ключова роля в тазгодишното издание на Vivacom GAME ON. Представянето им в „Кало Змея: Гръм & Run“ формира около една трета от всички точки, които двата отбора могат да спечелят. При рестартирането на класацията отборът с повече точки от своите поддръжници получава 150 GIGA BITS, а тримата най-добри играчи добавят още общо 100 GIGA BITS към актива на своите отбори – 60 за първото, 30 за второто и 10 за третото място.

След третия онлайн рунд #teamChristoferWhite води в общото класиране с 1275 GIGA BITS срещу 805 GIGA BITS за #teamKriskata. Преди големия финал обаче остава още една онлайн битка, в която двата отбора и техните фенове могат да обърнат резултата.

Четвъртият онлайн рунд на Vivacom GAME ON 2026 ще се проведе на 26 септември от 18:00 часа. Kriskata и Christofer White, заедно със своите съотборници, ще премерят сили в три гейминг предизвикателства – Minecraft: Bedrock Edition, Counter-Strike и TEKKEN 7. В #teamKriskata ще се включи Vonster, а вторият участник в #teamChristoferWhite предстои да бъде обявен. Водещ на стрийма отново ще бъде Зинг.

Феновете и този път имат възможност да повлияят върху резултата. По време на стрийма ще бъде определен отборът победител в текущия кръг на „Кало Змея: Гръм & Run“, а най-добрите играчи ще донесат допълнителни GIGA BITS за своите отбори. Тримата лидери в индивидуалното класиране ще получат и награди, а още трима участници от топ 100 ще бъдат избрани на случаен принцип и ще спечелят билети за големия финал.

Паралелно с онлайн турнира, в YouTube канала на Vivacom можете да гледате и последните епизоди от поредицата Vivacom GAME ON 2026. Поредицата проследява Kriskata и Christofer White в различни предизвикателства извън гейминг арената.

Vivacom GAME ON 2026 е най-мащабният и зрелищен сезон досега, който пренася феновете в супергеройска вселена. Големият финал ще се проведе на 17 октомври на живо в Joy Station. Там феновете ще могат да се срещнат с любимите си геймъри, да участват в игри и активности на партньорските щандове и да станат свидетели на развръзката в битката за титлата Fiber Champ.

Повече информация за турнира, актуалното класиране и предстоящите GIGA битки можете да откриете на vivacom.bg.