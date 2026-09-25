Гълъб Донев: Ще свалим дефицита до 3% още догодина

Пиер Граменя: Ако се случи, ще е от най-бързите корекции в историята на еврото, каза шефът на Европейския стабилизационен механизъм

Планираме да свием бюджетния дефицит от сегашните 5,7% до 3%, колкото са критериите на еврозоната още през 2027 г., а не през 2028 г. Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев на конференция за членството на България в Европейския стабилизационен механизъм (ЕСМ).

"Ако стигнете от прогнозен дефицит за тази година над 5% до 3% следващата година, това ще е една от най-бързите корекции, които съм виждал в историята на еврото", отговори му управляващият директор на ЕСМ Пиер Граменя. Според него, България на този етап няма риск да има нужда от помощта на стабилизационния механизъм.

Бюджет 2026 е планиран на дефицит 5.7% от БВП, или 7.2 млрд. евро. В тригодишната си прогноза финансовото министерство планира той да се свие до 3,8% догодина и да покрие Маахстрихтските критерии от 3% през 2028 г.

Очакваният ефект от представените преди ден от финансовото министерство мерки за повишаване на приходите е 1,1 млрд. евро, които, заедно с орязването на разходи, което вече започна, трябва да доведат до по-бързото сваляне на дефицита.

Данъчните ставки остават на сегашните си нива, а социални разходи няма да бъдат свивани, категоричен бе вицепремиерът и финансов министър. Той повтори, че голяма част от разликата между приходи и разходи е заради плащания по инфраструктурни и общински проекти, които не са били подсигурени с пари от предишни бюджети. Според последните данни на финасовото министерство, салдото на бюджета за август е отрицателно с 3 млрд. евро или 2,4%. Към август минусът в консолидирания бюджет на страната е 2.4% от БВП, или около 3 млрд. евро.

След присъединяването ни към еврозоната българските граждани и бизнес осезаемо усещат по-голяма стабилност на българските пазари, имат по-голямо доверие в институциите, във фискалната стабилност, подчерта Донев.

И отчете:

"Инвестициите нараснаха почти двойно от миналата година. Имаме стабилен икономически растеж, който е по-висок от този на страните в еврозоната – 2,8-2,9%, т.е. почти 3 пъти, но инфлацията се повиши с 5,1% на годишна основа. Това поставя предизвикателства, по които работим".

Той припомни повишаването на кредитния рейтинг от страна на международните рейтингови агенции и подчерта: „Пазарите оценяват, че България има стабилно редовно правителство и парламентарно мнозинство. Тези резултати дават устойчивост и предвидимост на политиката в България. Имаме курс с ясна перспектива, с ясна програма, която е публично оповестена, с приоритетите по ключови сфери".

Гълъб Донев бе категоричен също, че въпреки опитите ръстът на инфлацията, който е безспорен да бъде приписан на еврото, няма обективни доказателства за това. Според него, увеличението на потребителските цени е започнало още през лятото на миналата година и е предизвикано от ръст в цените на енергията и горивата. Според министъра шоковете с доставките, освен поскъпване на горивата, ни пречат да се възползваме от по-високите цени на зърнените култури, а това влияе на цените на местно ниво.

Донев подчерта още, че по-ниски цени не могат да бъдат наложени по административен път, защото сме пазарна икономика. Затова се предлагат помощи на транспорта, земеделските производители и уязвими групи.

„Инфлацията остава предизвикателство за вас, но сте в добра позиция и трябва да продължат усилията за нейното ограничаване, каза в отговор Пиер Граменя.