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Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с добавена стойност

Дияна Райнова

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СНИМКА: МС

Искам да видя повече преработващи предприятия. Искам да видя, че изнасяме не само зърно и слънчоглед. Искам да видя, че изнасяме готова продукция с добавена стойност, която да остава тук в България. Това заяви премиерът Румен Радев в Добрич при
откриването на нов маслодобивен комплекс за преработка на слънчоглед, производство на слънчогледово олио и слънчогледов шрот в завода на "Меджик флейм" - Клас олио". 

„Този завод е затворен цикъл на събиране на земеделска продукция, нейната преработка, превръщането в готова продукция за вътрешния пазар или за износ. Откриването на поредния завод на една компания не е само неин успех, той е успех за цяла България", добави той.

Инвестицията е около 20 млн.евро, капацитетът на преработка на слънчогледово семе на завода е 600 тона на ден. Разкриват се нови 100 работни места.

„Този завод показва, че българското земеделие може не само да храни, но и, че този сектор може да бъде и иновативен", каза министърът на земеделието Пламен Абровски.

СНИМКА: МС
СНИМКА: МС
СНИМКА: МС
СНИМКА: МС
СНИМКА: МС
СНИМКА: МС
СНИМКА: МС
СНИМКА: МС
СНИМКА: МС

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