КЗК пита „Лукойл“ как се формират цените на бензина и дизела у нас

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изиска подробни данни от „Лукойл България" ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас" АД за формирането на цените на бензина и дизеловото гориво на едро у нас.

Искането е в рамките на продължаващото наблюдение на пазара на търговия на едро с горива, постъпили сигнали в антимонополния орган и международната обстановка, която оказва пряко влияние върху пазара в Европа и България, уточниха оттам.

КЗК е започнала предварително проучване по реда на чл. 38а от Закона за защита на конкуренцията. То е насочено към механизмите за формиране на цените на бензина и дизеловото гориво по цялата верига – от доставката на суров петрол до реализацията на горивата на едро в страната.

В рамките на проучването комисията е изискала от двете дружества подробни данни за доставките, разходите и компонентите, които формират цените на едро на бензина и дизеловото гориво за периода от 1 май до 28 септември 2026 г.

КЗК иска още информация за икономическите елементи, които участват при формирането на цените, както и за прилаганата методика за изчисляване на себестойността. Информацията трябва да бъде предоставена на антимонополния орган в седемдневен срок.

Настоящото искане ще допълни информацията, предоставена от двете дружества в рамките на предходното проучване на пазара на горива. Въз основа на него през май тази година КЗК предложи пакет от 23 антикризисни мерки.

След получаването на данните комисията ще анализира връзката между цената на суровината, производствените и останалите разходи и цените, на които бензинът и дизеловото гориво се предлагат на едро в България.

След анализа на получената информация КЗК ще прецени какви последващи действия да предприеме в рамките на правомощията си по Закона за защита на конкуренцията.