В събота първо пътуване на мотриса на "Алстом" към Бургас, в неделя втората - към Видин

Влаковете на "Алстом" в експлоатация стават четири, носят имена на реки - Дунав, Марица, Искър и Струма

Две от новите електрически мотриси „Алстом" ще бъдат пуснати в движение в събота, 26 септември. Те ще пътуват от София до Видин и обратно , както и от София до Бургас и от обратно. С тях мотрисите в експлоатация стават четири, те носят имената на реки - Дунав, Марица, Искър и Струма.

Първото пътуване с новата мотриса от София до Бургас е с начален час 16,45. В неделя, 27 септември, влакът ще тръгне от Бургес в 5,25 часа.

В същия ден за първи път нова мотриса „Алстом" ще потегли от София за Видин, заминава от Централната гара в София в 17,15 ч. На сутринта на 28 септември мотрисата тя ще превози пътници от Видин за София, чакът на отпътуване е 4,50.

От БДЖ припомнят, че новите влакове Alstom Coradia Stream са доставени в изпълнение на договор, сключен от Министерството на транспорта и съобщенията с консорциум BULEMU, със средства по Плана за възстановяване и устойчивост на България. Договорът предвижда доставката на 35 едноетажни нулевоемисионни електрически мотриси, както и тяхната поддръжка за период от 15 години.

Всяка мотриса е съставена от 6 вагона и разполага с общо 325 седящи места за първа и втора класа. Нископодовата конструкция осигурява лесен достъп, а специалните рампи позволяват използването на влаковете от хора с намалена мобилност. Предвидени са също места за велосипеди и детски колички, както и просторни багажни рафтове.

Мотрисите са оборудвани с климатична система, съвременна пътническа информационна система с аудио съобщения и динамични визуални дисплеи, електрически контакти и USB портове за зареждане на електронни устройства и електрически велосипеди. Предвидена е възможност за осигуряване на безжична интернет връзка. Влаковете разполагат още с видеонаблюдение, съвременни системи за сигурност и цифрова система за прецизно броене на пътниците чрез високочувствителни сензори.

Всяка от новите мотриси ще носи името на река, водопад или извор в България. На всички мотриси е поставен QR код, който при сканиране с мобилно смарт устройство предоставя директен достъп до специално създадената поредица „Реки, водопади и извори в България", където пътниците могат да научат повече за съответните природни забележителности.