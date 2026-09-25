Нови такси за пратките от страни извън ЕС влизат в сила от 1 ноември

От 1 ноември влизат в сила нови такси за пратките, поръчани онлайн от страни извън Европейския съюз. Те ще бъдат облагани с такса за обработка от 2 евро съгласно решение на Европейската комисия от тази седмица, съобщи ДПА.

Таксата ще се плаща от платформите за онлайн търговия, а не от европейските потребители, като средствата ще се събират от националните власти.

Очаква се новите правила да засегнат големи платформи за онлайн търговия като „Шейн" (Shein), „Тему" (Temu) и „АлиЕкспрес" (AliExpress), като Брюксел се надява таксата да помогне за ограничаване на огромния поток от евтини пратки, които влизат на единния пазар.

Големите китайски платформи за онлайн търговия вече понесоха сериозен удар тази година, когато от 1 юли ЕС въведе мита за пратките, които са на стойност по-малко от 150 евро.

Според държавите членки митническите власти в ЕС са обработили около 6 милиарда пратки от онлайн търговци през 2025 г., като 90 на сто от тях са пристигнали от Китай. Таксата има за цел да покрие нарастващите разходи, свързани с увеличаването на броя на малките пратки от електронната търговия, включително разходите за проверка и контрол на внасяните стоки, пише БТА.

Таксата е част от по-широка реформа на митническите правила на ЕС, насочена към по-ефективното събиране на мита и засилването на проверките на стоки, които не отговарят на европейските стандарти или се считат за опасни или несигурни. Реформата предвижда и създаването на нов митнически орган на ЕС, който се очаква да започне работа догодина и да бъде базиран във френския град Лил.