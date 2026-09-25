Делян Добрев: Нямаше как да се избегне поскъпването на горивата

Вдигането на цените на горивата нямаше как да се избегне, защото ние не формираме цената на петрола на международните пазари. Тя се формира от военните конфликти и от това, че има опасения за недостиг на петрол. Това вдига цената на петрола, което пък от своя страна намалява потреблението. Това са естествени процеси. Това заяви бившият енергиен министър Делян Добрев пред Цветанка Ризова по Би Ти Ви.

Според него на пазара на горивата има достатъчно конкуренция, така че ако цените не са актуални, ще се появят фирми вносители, които ще внесат горива от други държави. Това би направило цената отново пазарна.

„Ако ни е била ниска базата - ако горивото е било 1 евро и скочи с 50 евроцента, това е 50% ръст. Ако е било 1,50 и скочи отново с 50 цента, процентно скача много по-малко - с 33%. Когато имаш много ниска база, процентът ти изглежда висок при едно и също увеличение в цената", коментира Добрев.

По думите му цифрите трябва да се гледат внимателно, защото с тях е много лесно да се спекулира. „Правят го политиците обикновено. И аз съм си играл с числата. Трябва да бъдем честни".

„Това е начин, по който можеш да представиш едно и също нещо по два различни начина. В България е скочило най-много - с 50%. А всъщност увеличението е същото с 50 цента и в България, и в другите държави. Но там горивата са по-скъпи заради по-високи акцизи. В България сме с най-ниските в Европейския съюз", обясни Добрев.

Според Добрев е добро решението да се разреши износа на дизел и на авиационно гориво, защото това ще натовари рафинерията. „Това означава, че България ще има по-висок БВП, защото това е продукт, който в противен случай не се произвежда".

„Да не говорим, че когато рафинерията работи на 100%, а не на 50%, разходите на литър гориво са по-малки. Фиксираните им разходи се разпределят на по-голямо количество гориво, т.е. по-евтино е да го произведат и е възможно да има ефект в посока по-ниски цени на горивата", допълни той.

Добрев се оттегли от политиката, като по думите му дори прекалено дълго е останал в нея. "Тя не е всичко и сега се чувствам много по-добре, отколкото преди."

Той разказа, че сега се занимава с бизнес. „Усещането, след като излязох, е много приятно. Чувствам се много по-удовлетворен, отколкото в политиката".

Добрев добави, че повече няма да се връща в политиката.

„Шегувахме се с един приятел преди седмица. Разболях се и му казвам: „Това е, защото вече нямам имунитет".А той казва: „Не, не, не е от това. В тази среда е имало бацили и ти затова си имал по-силен имунитет. А сега извън политиката няма бацили". И затова ми е отслабнал имунитетът и съм се разболял", разказа Добрев.

„Вече не се вълнувам от политиката. Член на ГЕРБ съм, но дори и новини не гледам", обясни той.

Добрев каза, че не харесва нито един от кандидатите за президент. „Вероятно за първи път от 30 години няма да гласувам. Ако имаше кандидат на ГЕРБ, щях. Продължавам да мисля, че решението да не издигнат кандидат за президент, е грешка".