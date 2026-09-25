Google ще тества чипове за изкуствен интелект в космоса

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Google ще изстреля прототипен сателит в космоса, за да провери как се представят чиповете ѝ за изкуствен интелект, съобщи ДПА.

„В ниска околоземна орбита спътниците имат достъп до почти постоянна слънчева светлина, генерирайки до осем пъти повече слънчева енергия, отколкото на Земята", посочва Google в публикация в блога си.

Според компанията в бъдеще може да стане възможно свързването на множество съзвездия от сателити, което ще им позволи да се справят с по-голям обем от задачи, свързани с изкуствения интелект, докато са в орбита.

Следващата седмица на борда на ракетата-носител „Фалкон 9" на компания SpaceX ще бъдат натоварени чипове Tensor Processing Units (TPU), за да се тества как те се справят с физическото натоварване при космически полет, както и с радиацията и екстремните температурни условия в космоса, посочват от Google.

Космическата радиация може да наруши или повреди електрониката, включително като предизвика грешки в данните.

„Някои неща могат да бъдат тествани само в космоса. Целта на този първи старт е да се види какво работи, да се установят евентуалните слаби места и получените резултати да намират приложение в бъдещи мисии", казват още от компанията, цитирани от БТА.

Охлаждането на орбиталните центрове за данни и осигуряването на възможност за комуникация между спътниците с много висока пропускателна способност на изключително къси разстояния също представляват „инженерни предизвикателства", отбелязват още от Google.

„Усвояването на космоса като подходящо място за мащабируеми изчисления с изкуствен интелект няма да се случи изведнъж. Необходима е методична инженерна работа, която започва с доказването, че хардуерът ни може да издържи на физическите условия и непредсказуемата среда при работа в орбита", казват още от компанията.

Този първи тест в орбита поставя началото на проекта „Сънкетчър" (Suncatcher) - изследователска инициатива, целяща да проучи дали космосът би могъл потенциално да приюти мащабна изчислителна инфраструктура за изкуствен интелект, отбелязва Ройтерс.