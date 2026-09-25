Google ще тества чипове за изкуствен интелект в космоса

Google ще изстреля прототипен сателит в космоса, за да провери как се представят чиповете ѝ за изкуствен интелект, съобщи ДПА.
„В ниска околоземна орбита спътниците имат достъп до почти постоянна слънчева светлина, генерирайки до осем пъти повече слънчева енергия, отколкото на Земята", посочва Google в публикация в блога си.
Според компанията в бъдеще може да стане възможно свързването на множество съзвездия от сателити, което ще им позволи да се справят с по-голям обем от задачи, свързани с изкуствения интелект, докато са в орбита.
Следващата седмица на борда на ракетата-носител „Фалкон 9" на компания SpaceX ще бъдат натоварени чипове Tensor Processing Units (TPU), за да се тества как те се справят с физическото натоварване при космически полет, както и с радиацията и екстремните температурни условия в космоса, посочват от Google.
Космическата радиация може да наруши или повреди електрониката, включително като предизвика грешки в данните.
„Някои неща могат да бъдат тествани само в космоса. Целта на този първи старт е да се види какво работи, да се установят евентуалните слаби места и получените резултати да намират приложение в бъдещи мисии", казват още от компанията, цитирани от БТА.
Охлаждането на орбиталните центрове за данни и осигуряването на възможност за комуникация между спътниците с много висока пропускателна способност на изключително къси разстояния също представляват „инженерни предизвикателства", отбелязват още от Google.
„Усвояването на космоса като подходящо място за мащабируеми изчисления с изкуствен интелект няма да се случи изведнъж. Необходима е методична инженерна работа, която започва с доказването, че хардуерът ни може да издържи на физическите условия и непредсказуемата среда при работа в орбита", казват още от компанията.
Този първи тест в орбита поставя началото на проекта „Сънкетчър" (Suncatcher) - изследователска инициатива, целяща да проучи дали космосът би могъл потенциално да приюти мащабна изчислителна инфраструктура за изкуствен интелект, отбелязва Ройтерс.