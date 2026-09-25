БНБ: Данък свръхпечалба ще оскъпи кредита, а това ще засегне и икономиката (Обзор)

Свалянето на дефицита в бюджета от 5 на 3% още догодина бе оценено като рекордно за еврозоната от шефа на Европейския стабилизационен механизъм

Намерението еднократно у нас свръхпечалбата за 2026 г. на банки, търговски вериги, телекоми, застрахователи и обменни бюра да се обложи с допълнителен налог бе по същество разкрикувано от председателя на БНБ Димитър Радев в частта за банките. Това той направи в специално писмено изявление, качено на сайта на централната банка.

"Формално той (данъкът, б. р.) се плаща от банките, но икономическата му тежест не остава непременно там. Банките могат да реагират с по-ниски дивиденти – най-ограничения макроикономически ефект. Реакцията обаче може да премине и през цената на кредита, кредитните стандарти, депозитните условия и структурата на активите. Тогава част от тежестта се пренася към клиентите", предупреди Радев.

По думите му, ако по-високото облагане доведе до по-скъп или по-селективен кредит, ефектът ще се прояви в инвестициите и потреблението.

"По-ниската икономическа активност означава

по-малка база за ДДС,

корпоративните данъци, данъците върху доходите и социалноосигурителните приходи. Брутният приход от данъка и нетният фискален резултат са различни величини", подчерта управителят на централната банка.

"След присъединяването към еврозоната основният икономически въпрос пред България вече не е валутният режим. Той е как да ускорим инвестициите, производителността и реалната конвергенция. Главният двигател трябва да бъде частният сектор. Това предполага предвидима данъчна среда, дисциплинирана фискална политика и финансов сектор, способен да насочва ресурс към продуктивни частни инвестиции. Увеличаването на данъчната тежест върху този процес трябва да бъде внимателно аргументирано", казва още Димитър Радев.

"Международният опит дава основания

за предпазливост

В Унгария извънредното облагане на банките, въведено като временна мярка, беше продължавано и променяно наред с други намеси в кредитния пазар. Пазарното корпоративно финансиране остава скъпо, а държавата го компенсира чрез субсидирани кредитни програми. България няма основание да следва такъв модел: първо да увеличава цената на финансовото посредничество, а после да субсидира кредита с публичен ресурс", казва още шефът на БНБ.

Случилото се в Унгария бе припомнено в петък и от доц. Щерьо Ножаров от УНСС. В интервю по Би Ти Ви той каза, че ЕК води дело в момента срещу Унгария в Съда на ЕС точно заради уж еднократния данък върху свръхпечалбата. Според него България може да се озове в същата ситуация и защото невъзможността на чужд инвеститор да трансферира печалбата си, особено ако е в друга страна членка, би се разглеждала като нарушение на регламента за свободно движение на капитали.

"Печалбите, когато се инвестират в икономиката, водят до икономически растеж, но когато се разпределят като дивиденти в полза на акционери и чуждестранни дружества майки, това не води до икономически растеж в България. Не става дума за реинвестиране на печалбите, а става дума за икономическа солидарност – бюджетът, който е в процедура по свръхдефицит, да бъде подпомогнат, да се подпомогнат и определени уязвими групи – семействата с деца", обясни в петък сутринта зам.-министърът на финансите Людмила Петкова.

Тя даде пример именно с печалбата на банките, която по думите се е увеличила с 588% през референтния период 2020 – 2025 г. През 2025 г. обаче банковата система отчете не ръст, а малък спад на печалбата. Тази година към юли ръстът е 8,9%.

По думите на Людмила Петкова данък "свръхпечалба" следва да се разглежда и като антиинфлационна мярка.

"Когато се въвежда данъкът, се губи интерес икономическите оператори да повишават цените. Колкото повече ги повишават, толкова по-голям е размерът на данъка.

През 2022 г. с тази мярка се нормализираха цените и на енергийните

продукти,

и на електроенергията", каза Петкова. Подборът на секторите, които ще се обложат, според нея е направен след анализ на НАП, който е показал, че тези сектори формират 60% от свръхпечалбите в последните години.

"Планираме да свием бюджетния дефицит от сегашните 5,7 до 3% още през 2027 г., а не през 2028 г.", заяви пък вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев на конференция за членството на България в Европейския стабилизационен механизъм (ЕСМ).

"Ако стигнете от прогнозен дефицит за тази година над 5 до 3% следващата, това ще е една от най-бързите корекции, които съм виждал в историята на еврото", отговори му управляващият директор на Европейския стабилизационен механизъм Пиер Граменя на конференция в столицата. Според него България на този етап няма риск да има нужда от помощта на стабилизационния механизъм.