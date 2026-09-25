СЕМ прие отчета на Милена Милотинова за първите шест месеца начело на БНТ

Съветът за електронни медии (СЕМ) прие отчета на генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) - Милена Милотинова за периода февруари – август 2026 г. Сред основните акценти в него са повишеното обществено доверие към БНТ, историческата победа на България на „Евровизия", подготовката за домакинството на конкурса през 2027 г., програмното и дигиталното развитие на обществената телевизия, както и финансовото й стабилизиране, съобщиха от телевизията.

Пред СЕМ Милотинова и членовете на Управителния съвет представиха резултатите от работата на БНТ през първите шест месеца от мандата и основните приоритети за развитието на телевизията. Сред тях са развитието на новинарското и актуалното съдържание, оптимизирането на организационната структура и въвеждането на по-строга финансова дисциплина.

Като един от най-значимите резултати Милотинова посочи победата на България на „Евровизия" и подготовката за домакинството на конкурса през 2027 г. в Бургас. По думите й България е спечелила с най-голямата разлика до момента в 70-годишната история на конкурса както при зрителския вот, така и при вота на журитата.

„Победата на „Евровизия" е историческа. България спечели с най-голямата разлика до момента в 70-годишната история на конкурса – и в зрителския вот, и във вота на журитата. Това е успех, който поставя пред нас и огромна отговорност", заяви Милотинова. Тя посочи, че подготовката за домакинството вече е в ход, като в организацията участват екипи на БНТ и международни експерти с дългогодишен опит в песенния конкурс.

Генералният директор акцентира и върху развитието на БНТ като обществена медия и резултатите от изследванията за общественото доверие. По думите й през първите шест месеца е надградено развитието на телевизията, като за ръководството е особено важно, че БНТ се възприема като надежден и обективен източник на информация.

В отчета беше посочено и изследване на агенция „МЯРА", представено пред СЕМ, според което БНТ е първи избор по критерия „обективност" по време на предизборната кампания за парламентарните избори, далеч преди другите две големи телевизии, взети заедно. Според годишния доклад за 2026 г. на Института за изследване на журналистиката „Ройтерс" към университета в Оксфорд БНТ също е с най-високо доверие.

Милотинова отчете и въвеждането на нови подходи в телевизионното отразяване. Сред тях е иновативното представяне на изборните резултати чрез 3D мапинг, което по думите й е получило изключително позитивна и силна обратна връзка и е посока, която БНТ ще продължи да развива.

През отчетния период обществената телевизия е започнала поетапно обновяване на програмата с нови предавания и лица, сред които Биляна Гавазова и Цвета МакГрегър. На 10 октомври предстои телевизионната премиера на шестия сезон на сериала „Под прикритие". В ефира на БНТ предстоят и нови телевизионни и филмови проекти.

Купеният пакет чужди филми за новия сезон включва продукции, заснети между 2023 и 2025 г., сред които носители или номинирани за награди като „Оскар", „Златна мечка", „Златен лъв" и „Златна палма".

Сред акцентите в отчета е и спортното съдържание на БНТ – излъчването на ФИФА Световното първенство по футбол през 2026 г. и „Джиро д'Италия", както и силното представяне на телевизията в дигитална среда.

Като част от обществената мисия на БНТ Милотинова посочи и кампанията за превенция на употребата на наркотични вещества. Тя е започнала преди 15 септември и е насочена към родители, ученици и учители, като представя реални истории на засегнати хора. Кампанията се развива на базата на журналистическата работа на Тихомир Игнатов и негови репортажи за рисковете от употребата на фентанил.

Като пример за обществената роля на телевизията беше посочена и журналистическата работа по случая с Ива Михайлова от Кочани. От БНТ посочиха, че телевизията първа е повдигнала случая, който впоследствие е привлякъл вниманието на институциите, сред които Министерството на външните работи и президентът Илияна Йотова, а след това в проследяването му са се включили и други медии.

В отчета е поставен акцент и върху развитието на новинарското съдържание и повишаването на интереса към информационните емисии. Според Милотинова новинарското съдържание генерира по-висока гледаемост и доверие. БНТ е започнала и кратки новинарски формати, чиято цел е да привличат интерес към централната емисия и да дават на аудиторията бърз достъп до най-важното от дневния ред.

Генералният директор подчерта и редицата награди, получени от журналисти на БНТ за работата им, както и признанията за филмопроизводството на обществената телевизия, сред които отличията за сериалите „Мамник" и „Ком-Емине".

Сред предстоящите приоритети пред БНТ Милотинова посочи отразяването на президентските избори при спазване на принципите на обективност, безпристрастност, плурализъм и равнопоставеност. Тя отново постави и въпроса за прилагането на чл. 118 от Изборния кодекс.

Финансовото стабилизиране на БНТ е било сред основните управленски задачи през първите шест месеца от мандата. Ръководството отчете предприети действия за погасяване на натрупани задължения, подновяване на покриването на таксите за разпространение и сериозно намаляване на начислените лихви.

Милотинова подчерта необходимостта от допълнително финансиране на телевизията, както и желанието за увеличаване на рекламното време в ефира на БНТ при невъзможност за дофинансиране от държавата. По думите й е необходимо да бъдат осигурени и средства за развитието на БНТ 4.

Членовете на Управителния съвет представиха основните направления в своите ресори. Ивелина Димитрова акцентира върху цялостния анализ и поетапната оптимизация на организационната структура, актуализирането на системата за възнаграждения, привличането на квалифицирани специалисти и програмното съдържание.

Вера Александрова постави фокус върху професионалната работа на новинарските екипи, отразяването на изборите и темите с висок обществен интерес, както и върху предстоящото отразяване на президентските избори и „Българската Коледа".

Елена Яръмова представи предприетите структурни промени, дигиталното развитие и извършения одит на мултимедийната инфраструктура. Георги Сланчев акцентира върху финансовата дисциплина, законосъобразността и обслужването на задълженията от предходния период.

По отношение на наследените задължения Милотинова посочи, че става дума за 10 млн. евро, натрупани от предишното ръководство заради неплащане на таксите за разпространение на програмите на БНТ. По думите й това е формирало дефицит от над 20%.

„Наследихме задължения от 10 млн. евро от предишното ръководство, генерирани от неплащането на таксите за разпространение на програмите на БНТ, които формираха дефицит от над 20%. Започнахме веднага разговори със служебното правителство за покриване на този дефицит с целева субсидия, които продължихме и при редовното. Това не е непозната практика в историята на БНТ. Междувременно договорих да отпаднат лихвите, които са немалко", заяви генералният директор.