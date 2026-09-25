Пиер Граменя: Въвеждането на еврото в България беше пълен успех

Въвеждането на еврото в България беше пълен успех. Това заяви в предаването "Панорама" по БНТ директорът на Европейския стабилизационен механизъм Пиер Граменя.

По думите му страната ни е започнала да извлича ползи от присъединяването към еврозоната още преди самото присъединяване.

"Лихвата, която плащахте по облигациите си, т.нар. спред, спадна от над 2% през 2024 г. до под 1% сега. И още, днес България плаща по-малко от всички останали държави от Европейския съюз извън еврозоната. Финансовите ползи вече са факт. С всеки изминал ден стабилността на валутата се усеща все по-ясно", заяви Граменя.

Попитан за поскъпването, той уточни, че инфлацията е започнала да се покачва в цяла Европа още миналата година, преди България да приеме еврото. По думите му сега Европейската централна банка трябва да вземе мерки и да повиши лихвените проценти.

"Виждали сме това във всички страни при присъединяването им към еврозоната: в началото цените се променят. В България двойното обозначаване на цените беше много полезно, но не предотврати някои прекомерни поскъпвания. Затова твърдението, че инфлацията в България се дължи на еврото, показва само част от картината. Влиянието на този фактор ще отшуми. Но цените на енергията ще останат високи още доста време. Очевидно е, че тяхното въздействие върху инфлацията е много по-голямо", каза Граменя.

Относно Европейския механизъм за стабилност той уточни, че няма по-добра застраховка от тази и я сравни с такава за пожар.

"Да, трябва да плащате, и то постепенно, за да получите застраховка, финансова защитна мрежа. Тя е изключително ценна, защото зад нея стоят всички държави. Мащабът ѝ е огромен, много по-голям от българската икономика. Получавате защита още от първия ден, а я изплащате от сега до 2038 г. Тоест все още не сте платили цялата сума, но вече имате пълно покритие", обясни директорът на Европейския стабилизационен механизъм.