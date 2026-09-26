Димитър Хаджидимитров: Най-лошото с цените на горивата предстои през зимата

Днес е пореден ден от седмицата, в който виждаме поевтиняване на горивата. С 1 евроцент, но все пак е някакво намаление. 5 евроцента е намалението на дизеловото гориво тази седмица, а на бензина – около 2-3 евроцента. Това каза Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговски, производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на „Събуди се" по Нова тв.

По думите му пазарът е много динамичен и няма причина, заради която да се каже, че има условия за намаляване на цените. Той допълни, че потреблението на горивата този месец е рекордно спрямо изминали години.По отношение на премахването на акциза върху пропан-бутана, Хаджидимитров заяви, че около 10% намаление на цената му. „Мярката влиза в сила от началото на октомври, така че очаквам в първите дни от месеца да видим цени около 60 евроцента", уточни експертът. В допълнение той изтъкна, че щом не е предложена такъв тип мярка за останалите горива, означава, че в момента държавата няма тази финансова възможност.

Всеки понася цените по различен начин. Някои могат просто да ограничат пътуванията си, други губят много, защото бизнесът им е свързан с пътувания. Темата с горивата е особено актуална и в един район, в който тази година в тапи и опашки се изхарчи много бензин - Кресна и Кресненското дефиле по път към Гърция.

Хора от района твърдят, че цените освен у нас, са високи и в Европа. „Да се затворим по къщите и да не пътуваме - мисля, че е безсмислено", смята шофьор.До съвсем скоро цените на горивата в България и Гърция бяха с голяма разлика в полза на южната ни съседка. Там дизелът и бензинът бяха значително по-скъпи. Но разликата се топи.„Разликата от миналата година до тази е драстична. Ако едно семейство иска да отиде на почивка в Гърция, става проблем. Цената за горивото се равнява на една нощувка", смята друг местен.

До какви стойности ще достигнат цените на горивата никой не може да прогнозира. „Най-лошото предполагам, че ще се случи през зимата. Тепърва ще се започне с всичките разходи", допълва той.