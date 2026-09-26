Александър Николов: Не се очаква външни фактори да поевтинят горивата

Няма очаквания външните фактори да доведат до понижаване на цените на горивата, а държавата трябва да използва инструментите си, за да гарантира, че работата на рафинерията и възстановяването на износа носят полза и за българските потребители. Това заяви бившият министър на енергетиката Александър Николов пред бТВ.

Коментарът му идва, след като Народното събрание отмени въведената на 31 октомври 2025 г. временна забрана за износ и вътреобщностни доставки на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. Решението е по предложение на Министерския съвет и влиза в сила след обнародването му в „Държавен вестник“.

От Министерството на икономиката посочиха, че първо трябва да бъдат гарантирани нуждите на българските граждани и бизнеса, а едва след това излишните количества да бъдат изнасяни. По данни на ведомството към 3 септември в „Лукойл Нефтохим Бургас“ са били налични около 50 000 тона дизелово гориво над потребностите на вътрешния пазар.

Според Александър Николов самото премахване на ограничението не означава автоматично нито по-ниски, нито по-високи цени на колонките.

По думите му забраната е ограничавала възможността на рафинерията да преработва и реализира по-големи количества, което има отражение и върху приходите в държавния бюджет.

„Колкото повече количество преработва и продава рафинерията, толкова повече директни и индиректни данъци се събират в националния бюджет“, коментира той.

Бившият енергиен министър обаче смята, че при премахването на ограничението е трябвало да бъде изработен по-ясен механизъм, който да гарантира полза и за крайния потребител.

Според него при реализиране на по-висока печалба от продажбата на горива на външни пазари част от този допълнителен марж би могла да се използва за намаляване на цените при продажбата на едро в България.

„Българският пазар трябва да бъде подсигурен“

Николов подчерта, че независимо от възстановяването на износа приоритет трябва да остане снабдяването на вътрешния пазар.

Според него отмяната на забраната би могла да позволи на рафинерията да работи с по-големи количества суровина и да планира по-добре доставките и производствения процес. Той смята, че след това държавните институции трябва внимателно да следят цялата верига на ценообразуване до крайния потребител.

„Може да е в интерес на българските граждани, може да е в интерес на България като цяло, може да е в интерес на държавния бюджет, а може да е в интерес на юридическото лице и собственика“, каза Николов за ефекта от възстановяването на износа.

Според него отговорът зависи от прозрачността и от начина, по който държавата използва механизмите си за баланс между интересите на компаниите и обществения интерес.