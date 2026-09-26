„Фич" предупреди: В България има риск от висока инфлация

Международната рейтингова агенция смята, че икономиката ще прегрее

България е в риск от висока инфлация заради повишаващите се заплати и публични разходи, предупреждава международната рейтингова агенция „Фич". Опасност за икономиката създават засилващи се макроикономически дисбаланси и по-голям бюджетен дефицит.

Както "24 часа" съобщи, агенцията подобри перспективата пред кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна и потвърди дългосрочния рейтинг на страната на ниво BBB+ - инвестиционен кредитен рейтинг. Той показва сравнително нисък риск държавата да не изпълнява финансовите си задължения, макар да не е сред най-високо оценените.

Решението на "Фич" за по-добра перспектива отразява намаляването на политическата несигурност - еднопартийно мнозинство в парламента и еднопартийно правителство начело с Румен Радев.

Зад добрата новина за рейтинга обаче стои и сериозно предупреждение от авторитетната агенция - силното вътрешно потребление, растящите доходи и държавните разходи увеличават риска икономиката да прегрее.

Положителната перспектива означава, че при запазване на добрите показатели България има възможност за ново повишаване на рейтинга. Самото ниво BBB+ остава инвестиционно и е само една стъпка под групата „А". През юли 2025 г. „Фич" вече повиши България от BBB на BBB+, като основният аргумент тогава беше окончателното решение страната да влезе в еврозоната.

От 1 януари 2026 г. България е 21-вата държава в еврозоната. Влизането в нея премахна валутния риск спрямо останалите страни, използващи еврото, даде на българските банки достъп до ликвидните механизми на Европейската централна банка и подобри достъпа на държавата и бизнеса до европейските капиталови пазари.

През март „Фич" остави перспективата на България стабилна. Тогава агенцията подчертаваше като силни страни ниския държавен дълг и сравнително добрата външна позиция, но посочваше политическата нестабилност, честите избори и слабостите в институциите като спирачка пред по-висок рейтинг.

Сега картината се подобрява, но се появява друг проблем – икономиката расте основно през вътрешното потребление, а заплатите и публичните разходи продължават да се увеличават. Когато доходите и разходите растат по-бързо от производителността и реалния капацитет на икономиката, повече пари започват да преследват ограничено количество стоки, услуги и работна сила. Резултатът може да бъде по-висока инфлация, поскъпване на имотите и кредитите и разширяване на вноса.

За подобен риск вече предупредиха и други международни институции. Европейската комисия очаква икономиката на България да нарасне с 2,5% през 2026 г. след ръст от 3,1% през 2025 г. В същото време инфлацията се прогнозира на 4,2%, а бюджетният дефицит - на 4,1% от БВП. За 2027 г. комисията очаква дефицитът да се увеличи допълнително до 4,3%.

Държавният дълг остава сравнително нисък спрямо голяма част от ЕС, но тенденцията е нагоре. Според прогнозата на Брюксел той може да се увеличи от 29,9% от БВП през 2025 г. до 32,3% през тази година и 35,5% през 2027 г.

Особено чувствителен остава бюджетът. През юли самата „Фич" предупреди, че бюджетът за 2026 г. показва влошаване на публичните финанси и че продължителните високи дефицити могат да ускорят натрупването на държавен дълг. Според агенцията ограничаването на разходите ще бъде трудно заради растящите разходи за заплати, социални плащания и отбрана.

Подобно предупреждение отправи през юни и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. ОИСР прогнозира ръст от 2,5% тази година, но инфлация от **4,3%**, като посочи, че комбинацията от силно вътрешно търсене и разхлабена фискална политика може да доведе до прегряване. Организацията препоръча постепенно ограничаване на дефицита и по-строг контрол върху постоянните държавни разходи.

Допълнителен натиск идва от външната среда. Заради конфликта в Близкия изток „Фич" повиши прогнозата си за средната цена на петрола през 2026 г. до 87 долара за барел и очаква инфлацията в еврозоната да бъде около 3,1%. По-скъпият петрол се пренася върху транспортните разходи, производството и крайните цени и е особено неприятен за икономики, които и без това имат силно вътрешно търсене.

Затова сегашното решение на „Фич" носи две различни послания. България вече изглежда по-надеждна за инвеститорите след влизането в еврозоната и запазва едни от по-ниските нива на държавен дълг в ЕС. Но ако доходите, бюджетните разходи и кредитирането продължат да растат значително по-бързо от производителността, добрата икономическа динамика може да се превърне в проблем - чрез по-висока инфлация, по-голям дефицит и ускорено натрупване на дълг.