Николай Василев: България върви към данъчен хаос

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Предлаганият данък върху свръхпечалбите не е антиинфлационна мярка, заяви финансистът и бивш министър на икономиката Николай Василев. По думите му част от предложенията за данъчни промени са свързани с увеличаване на приходите в бюджета, а не с ограничаване на инфлацията.

Той даде примери с ограниченията върху износа на пшеница, електроенергия и петролни продукти през последните години.

По думите му предложението за данък върху свръхпечалбите е сред най-левите мерки от последните десетилетия.

„В една отворена пазарна икономика България трябва да се гордее с това, че е член на Европейския съюз, на еврозоната и вече десетки години сме в отворена пазарна икономика. Трябва да има свобода за бизнеса“, заяви Василев пред бТВ.

Той отхвърли аргумента, че данъкът ще помогне средствата да останат в България, вместо да бъдат разпределяни като дивиденти.

„Дайте да сложим 99% данък печалба, ще ви кажа какво ще стане“, коментира Василев и предупреди, че според него прекомерното данъчно облагане може да отблъсне бизнеса и инвестициите.

Финансистът определи като „лош опит за пиар“ твърдението, че увеличаването на данъка върху печалбата е свързано с подпомагането на семействата.

„Аз съм за данъчните облекчения за детско развитие, за детските помощи и дори за много по-дълбоки мерки за демографска политика“, каза той.

Според Василев вместо да се увеличават данъците, държавата трябва да намали разходите си. По думите му това може да стане чрез съкращаване на държавната администрация и реформи в публичния сектор.

„Според мен не трябва да вдигат никакви данъци, а трябва да намалят разходите с 7 милиарда евро“, заяви той.

Василев коментира и предупреждението, че данъкът върху свръхпечалбите може да има отражение върху крайните потребители.

„Банките сигурно ще вдигнат лихвите по кредитите. Телекомите вероятно няма да инвестират огромни средства в най-добрите технологии“, каза той.

По отношение на ваучерите за храна до 200 евро обаче той изрази резерви. Според него въвеждането на нови данъчни ставки усложнява системата.

„От красивата и така елегантна, проста българска данъчна система тръгваме към един хаос, данъчен хаос“, коментира Василев.

Той подкрепи обаче идеята за актуализиране на данъчните оценки на имотите. По думите му сегашните оценки са прекалено ниски и не отговарят на пазарните условия.

По отношение на предлагания акциз за мощните автомобили Василев заяви, че първоначално е бил против, тъй като в предложението са били включени и електрически и хибридни автомобили.

„В никакъв случай електрическите, защото там обратното – мисля, че държавата трябва да подкрепя покупката на електрически автомобили. Сега ще иска да им слага акциз. Объркаха се, не разбраха какво са направили“, каза той.