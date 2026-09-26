Европа заплашена от студ: посреща зимата с опасно ниски газови запаси и опасно високи цени

Европа влиза в отоплителния сезон с доста по-ниски запаси от природен газ от обичайното, а поскъпването на енергията вече се превръща не само в икономически, но и в политически проблем за част от правителствата на континента, съобщи БТА.

Газохранилищата в Европа са запълнени средно на около 69%, при приблизително 85% средно за този период през последните пет години. Това е сериозна разлика точно преди месеците с най-високо потребление. Германия и Нидерландия са особено важни, защото в двете държави се намира около 35% от капацитета за съхранение на газ в ЕС.

Проблемът не е само дали газ ще има, а на каква цена ще бъде купуван. В началото на септември хранилищата в ЕС бяха запълнени едва на около 65% - най-ниско ниво за този период от 15 години. За достигане дори на минимално по-спокойно ниво от около 75% Европа трябваше да добави над 100 тераватчаса газ, оценявани на приблизително 7 млрд. евро при тогавашните цени.

Поскъпването вече се усеща в цялата икономика. Цените на природния газ в Европа са се повишили с над 140% на годишна база, а това може да се прехвърли върху инфлацията много по-бързо, отколкото преди енергийната криза от 2022 г.

Анализ на Европейската централна банка показва, че в повече от половината държави от еврозоната промяната в цената на газа вече се отразява върху инфлацията само за един до три месеца.

Допълнителен натиск идва от войната в Иран и проблемите с доставките на втечнен природен газ от Катар. Затварянето на Ормузкия проток ограничава един от основните маршрути за LNG, а за газът няма толкова лесни алтернативни транспортни маршрути, каквито съществуват при част от петролните доставки. Европейският бенчмарк TTF тази седмица се движеше около 70 евро за мегаватчас, след като по-рано достигна нива, невиждани от години.

Ниските запаси вече имат и политическа цена. В Германия високите сметки за енергия и горива се превърнаха в една от основните теми в общественото недоволство. Натискът върху канцлера Фридрих Мерц расте на фона на засилващата се подкрепа за „Алтернатива за Германия", която настоява за възстановяване на евтините доставки на руски газ.

Същевременно дизелът в Европа е поскъпнал с около 38% за година, а авиационното гориво - повече от два пъти. Запасите от реактивно гориво в ключовия хъб Амстердам-Ротердам-Антверпен са паднали до най-ниското си ниво от седем години, което допълнително засилва натиска върху транспорта и авиокомпаниите.

Някои правителства вече се опитват да ограничат удара върху домакинствата и бизнеса с компенсации и субсидии. Италия например предприе скъпи мерки за енергийна подкрепа, но икономисти предупреждават, че подобни широки субсидии могат да натрупат допълнителен публичен дълг и не могат да бъдат поддържани дълго.

Рискът за Европа тази зима не е непременно масов физически недостиг на газ. По-голямата опасност е комбинацията от ниски резерви, високи цени и нов инфлационен натиск. Ако зимата се окаже студена или доставките от Близкия изток останат ограничени, Европа може да навлезе в пролетта с още по-изчерпани запаси и с нова енергийна криза още преди да е започнало следващото запълване на хранилищата.