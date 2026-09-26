ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Втора жертва след взрива в центъра на Атина, издир...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23628605 www.24chasa.bg

КМГ: Износът на Хонконг през август нараства с 53%

КМГ

944
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

Общата стойност на износа на стоки от Хонконг през август достигна 667,9 млрд. хонконгски долара (около 85,15 млрд. щатски долара), което е увеличение от 53% на годишна база, съобщи Китайската медийна група. Стойността на вноса на стоки също нарасна значително – с 60% спрямо август 2025 г., до 739,1 млрд. хонконгски долара.

През първите осем месеца на 2026 г. общият износ на стоки се е увеличил с 42,5% на годишна база. За същия период вносът е нараснал с 43,2%. Експерти коментираха, че продължаващото глобално търсене на електронни продукти, свързани с изкуствения интелект, ще продължи да подкрепя резултатите от търговията със стоки на Хонконг в близко бъдеще.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино