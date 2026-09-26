Почти всеки втори руснак вече използва кешбек услуги

Близо половината от анкетираните руснаци са използвали кешбек услуги през последната година, показва ново проучване, съобщи БТА.
Данните сочат, че този тип програми вече са се превърнали в масов инструмент за спестяване при ежедневни покупки. Най-често потребителите получават обратно част от сумата, платена с карта, или трупат бонуси, които могат да използват при следващи покупки.
Кешбекът е особено популярен при плащания за храни, горива, онлайн покупки и услуги. За банките и търговците това е начин да задържат клиентите си, а за потребителите - възможност да намалят част от разходите си в условията на високи цени.
Популярността на тези услуги в Русия расте и заради силната конкуренция между банките. Финансовите институции все по-често предлагат различни категории с по-висок процент кешбек, персонализирани оферти и бонусни програми.
Тенденцията показва и промяна в поведението на потребителите. Вместо кешбекът да се възприема само като допълнителен бонус, все повече хора го включват в начина, по който планират разходите си и избират с коя карта да плащат.
За банките обаче програмите не са безплатни. По-високите бонуси увеличават разходите им и често водят до въвеждане на лимити, минимални суми за покупки или условия за получаване на максималния процент обратно.
Така кешбекът постепенно се превръща от маркетингов трик в реален фактор при избора на банка и платежна карта - особено за хората, които използват активно безкасови плащания.