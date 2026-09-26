Почти всеки втори руснак вече използва кешбек услуги

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Близо половината от анкетираните руснаци са използвали кешбек услуги през последната година, показва ново проучване, съобщи БТА.

Данните сочат, че този тип програми вече са се превърнали в масов инструмент за спестяване при ежедневни покупки. Най-често потребителите получават обратно част от сумата, платена с карта, или трупат бонуси, които могат да използват при следващи покупки.

Кешбекът е особено популярен при плащания за храни, горива, онлайн покупки и услуги. За банките и търговците това е начин да задържат клиентите си, а за потребителите - възможност да намалят част от разходите си в условията на високи цени.

Популярността на тези услуги в Русия расте и заради силната конкуренция между банките. Финансовите институции все по-често предлагат различни категории с по-висок процент кешбек, персонализирани оферти и бонусни програми.

Тенденцията показва и промяна в поведението на потребителите. Вместо кешбекът да се възприема само като допълнителен бонус, все повече хора го включват в начина, по който планират разходите си и избират с коя карта да плащат.

За банките обаче програмите не са безплатни. По-високите бонуси увеличават разходите им и често водят до въвеждане на лимити, минимални суми за покупки или условия за получаване на максималния процент обратно.

Така кешбекът постепенно се превръща от маркетингов трик в реален фактор при избора на банка и платежна карта - особено за хората, които използват активно безкасови плащания.