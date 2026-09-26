Пламен Данаилов от КФН: Очаквам бонус-малус да заработи през февруари

Очаквам февруари догодина да заработи системата за бонус-малус. Това заяви Пламен Данаилов, който е зам.-председател на Комисията за финансов надзор, по БНТ.

Както не е вярно твърдението, че бонус няма да има, така не е вярно твърдението, че ще поевтинее за всички. По-скоро е вярно, че ще има реална конкуренция за изрядните водачи, добави той. По думите му това предполага пазарната икономика. "Бонус-малус е типичен застрахователен продукт - всъщност преразпределя риска и води до по-справедлива цена за водачите, които не причиняват произшествия. Но тези произшествия и не стигат до реални застрахователни претенции, защото бонус-малус системата измерва реалните застрахователни претенции, които са отправени съобразно лошото поведение на водача", добави Данаилов.

За него изключително грешно е да има държавно регулиране на цените - това не е в полза за хората. "Дадена е възможност на всяко едно застрахователно дружество да определя как ще цени историята на претенциите и на база на това как ще определя гражданската отговорност. И всяко едно е длъжно да оповести тази своя политика", каза зам.-шефът на КФН. По думите му застрахователите ще се конкурират - за шофьорите без нарушения, на които не плащат обезщетения.

Всички 17 застрахователи, които имат лиценз да правят "Гражданска отговорност", ще могат да преценяват сами удостоверенията за причинените щети.

По думите му към момента не се очаква поскъпване на вноската за задължителната застраховка.

Системата „Бонус-малус" за задължителната застраховка „Гражданска отговорност" влезе в сила в страната ни през август 2026 година, променяйки начина на определяне на застрахователните премии според историята на щетите.

Системата е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Историята им ще се удостоверява централизирано от Гаранционния фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил застрахован съответният автомобилист. Целта е застрахователите да получат пълна и точна информация, удостоверена от Гаранционния фонд, с която да оценяват адекватно поетия риск по застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите във всеки конкретен случай. Така ще могат да се определят справедливи застрахователни премии, като автомобилистите с чиста история на щетите ще могат да получат по-ниска премия, от тези с лоша история на щетите.