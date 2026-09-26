700 евро ще получат родителите за едно дете с новото данъчно облекчение

Сега има две действащи данъчни облекчения - деца и за деца с увреждания. Тях увеличаваме като размер и остават безусловни, не се изискват документи да доказвате. Новото облекчение е за детско развитие - за едно дете е 2000 евро, за две е 4000, за три деца и повече е 6000 евро облекчението. То е свързано със спорт, образование, възпитание, могат да бъдат за курсове за танци, рисуване, за всичко, което по принцип има нужда детео. Предвидили сме да бъде и за стоки, защото например за най-малките няма уроци, там са стоки и услуги. Хората трябва да разполагат с документите за стоки в размера на данъчното облекчение, попълват данъчната декларация, но ги показват само при проверка. Не се подават с декларацията, но трябва да се пазят 5 г. Това каза зам.-министърът на финансите Людмила Петкова по БНТ.

Тя обясни и колко точно ще получават хората с деца с новото данъчно облекчение: За едно дете - 700 евро, за две деца - 1200 евро, за три и повече деца - 1700 евро. "Толкова ще получат в заплатата си за януари като ефект от новото данъчно облекчение", уточни Петкова.

Тя говори и за новата мярка за въвеждането на данък свръпечалба, която по думите й е част от пакета мерки за овладяване на инфлацията на правителството.

Петкова припомни, че такава мярка е била въведена за първи път на ниво европейски регламент през 2022 г. по отношение на цените на електроенергия. "Тогава се въведе таван на цените за електроенергията, съответно облагане на свръпечалбите в енергийния сектор", каза Петкова.

По думите й секторите, които са включили за облагане, формират 60% от свръхпечалбите във всички икономически сектори в страната. Производство, селско стопанство, транспорт не са включени, защото там печалбите се инвестират за ефективност, нови работни места и т.н.

"По отношение и на застраховките, и на банковите такси, лихвите по кредитите - те се определят на пазарен принцип. Функцията на регулаторите е, ако има спекулативно повишаване, да се намесят", добави зам.-министърът на финансите.

При облагането на свръпечалбата се облага само извънредната част, обясни Петкова. "Идеята е да се намали икономическия стимул за повишаване на цените - колкото по-висока е печалбата, толкова по-голям е данъкът", каза Петкова.

"По отношение на лихвите по кредитите, виждам, меко да кажа, лицемерие. От една страна, самият управител на БНБ беше изявил притеснение от рязкото увеличаване на кредитите и съответно от имотния балон. Търсеха се начини това нещо да се спре, включително и с увеличаване на лихвите. От друга страна, данък свръхпечалба ще доведе според него до това увеличаване на лихвите и ще намалее кредитирането. Затова тук виждам едно раздвоение, затова не мога да си обясня позицията на централната банка", обясни зам.-министърът.