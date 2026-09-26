Левон Хампарцумян: Вдигнатата забрана за износ на дизел не трябваше да бъде налагана

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Вдигнатата забрана за износ на дизел и керосин, изобщо не е трябвало да бъде налагана. Това заяви финансистът Левон Хампарцумян, който е част от Инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати за президент и вицепрезидент, по NOVA NEWS.

Той изрази също надежда поправката за данък свръхпечалба да не мине. „Кой решава какво е нормална печалба?", попита Хампарцумян.

Той потвърди, че подобна мярка може да повиши лихвите по кредитите.

„Ако съм на мястото на управляващите, бих се вслушвал в това, което казва БНБ и г-н Радев. Неговата експертиза е най-добрата в България. През него са минали почти всички големи финансови кризи последните 30 години", каза Хампарцумян.

Тъй като последните 10 години в България са били най-ниските лихви от 50 години насам, той очаква плавното им повишение. „И това е данък, който банките имат възможност да прехвърлят на клиентите си", обясни Хампарцумян.

Той подкрепи повишаването на данъчната оценка на имотите.