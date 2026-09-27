Цените на зеленчуците тръгнаха нагоре, краставиците сa с най-голямо поскъпване

Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,36 на сто до 2,312 пункта спрямо 2,281 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса - 1,000 пункта е от 2005 година.

При зеленчуците през седмицата най-голямо е поскъпването при краставиците - с 22,61 на сто до 1,60 евро за килограм, следвани от червените чушки - с 15,38 на сто до 1,20 евро за килограм, и зелените чушки - с 13,31 на сто до 1,00 евро за килограм. Вдига се цената на картофите - с 8,94 на сто и те се търгуват по 0,64 евро за килограм, на доматите - със 7,89 на сто до 1,47 евро за килограм, на тиквичките - с 4,94 до 0,85 евро за килограм. Поскъват също зелената салата - с 5,60 на сто до 0,66 евро за килограм, и зрелият лук кромид - с 1,31 на сто до 0,58 евро за килограм. Намаление се отчита при зелето - с 5,02 на сто до 0,52 евро за килограм, и при морковите - с 3,03 на сто до 0,64 евро за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпват прасковите - с 12,37 на сто и те се търгуват по 1,34 евро за килограм. Цената на гроздето е нагоре с 2,19 на сто до 1,40 евро на килограм, на ябълките - с 5,62 на сто до 1,08 евро за килограм. Поевтиняват лимоните - с 0,76 на сто до 1,63 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се покачва с 0,62 на сто до 6,10 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ е надолу с 0,48 на сто до 9,40 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино с 3,95 на сто до 0,73 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко поскъпва с 2,56 на сто до 1,20 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,49 евро за брой, което е ръст в цената от 2,94 на сто. Замразеното пилешко месо поевтинява с 3,16 на сто до 3,53 евро за килограм, а яйцата (размер М) запазват цената си и се предлагат по 0,19 евро за брой на едро, съобщава БТА.

Цената на ориза е с 0,31 на сто нагоре до 1,61 евро за килограм, на зрелия фасул - с 4,26 на сто до 2,14 евро за килограм, на лещата - с 3,37 на сто до 2,07 евро за килограм. Поскъпване се наблюдава също при захарта - с 1,39 на сто до 0,91 евро за килограм, при брашното тип 500 - с 4,62 на сто до 0,68 евро за килограм. Поевтинява олиото - с 1,42 на сто до 1,73 евро за литър.