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Богомил Николов: Много причини се струпаха наведнъж, за да имаме такива цени

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кадър: Нова тв

Много причини се струпаха наведнъж, за да имаме такива цени. Горивата са основния двигател за повишаването на цените – видяхме го и през 2022 година. Световните кризи, които не зависят от нас, също са сериозен фактор за инфлацията. Това каза Богомил Николов от „Активни потребители" в студиото на „Събуди се" по NOVA.

По думите му спекула има там, където няма конкуренция. „Пазарната икономика залага на конкуренцията като регулатор на цените. Ако има продавач, който ви иска 3 евро за определен продукт, но има още 9, които искат да ви вземат парите, то все някой ще ви го продаде на по-ниска цена", смята той.

Николов изтъкна, че често не се вглеждаме в причините, поради които цените са такива в момента. „Не трябва да търсим ефекта само върху цените, а да видим и какво се случва надолу по веригата и да се направи политика, която да стимулира производството. До момента съм чул заявка само от земеделския министър Пламен Абровски, че се готви закон за кооперативите. Ако не се вземат мерки навреме, ще продължим да говорим по тази време още", поясни той.

Експертът уточни, че в Гърция подобен закон за кооперативите действа от 1916 година. „Закъснели сме и трябва да действаме сега", допълни той.По отношение на това какви ще бъдат цените, той каза, че е трудно да се прогнозира към момента. „През лятото петролът се успокои, а сега тръгна отново нагоре. Други по-малки фактори, които влияят на цените са закръгляването след въвеждането на еврото и изсветляването на икономиката", допълни Николов.

Той уточни, че това изсветляване се е получило, след като от началото на тази година много хора са предпочели да плащат с карта и така търговците са въвели постерминали. „Така те започнаха да плащат данъците си и това влияе върху цените. Когато плащанията минават през касови апарати, те се крият по-трудно като оборот", заяви той.

кадър: Нова тв

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