Илин Димитров: Променяме закона - половината от туристическите данъци ще отиват за реклама

Ще променим закона така, че половината от събраните туристически данъци да бъдат разходвани за реклама и за събития, свързани с авиосвързаността, съобщи министърът на туризма Илин Димитров БНТ. По думите на министъра с това страната ще децентрализира своята реклама, ще увеличи събитията, фестивалите и спорните форуми, които се случват в България. Така ще можем да удължим сезона, което е огромна помощ за сектора и много желана от бранша промяна, посочи министър Димитров.

Той определи кацането на самолета на ТУИ (TUI), носещ името Варна, на летището в крайморския град като изключително голяма, а може би най-голямата новина този сезон. ТУИ е най-големият туристически концерн в света с над 190 самолета, флот от кораби, хотели, коментира министър Димитров. Той припомни, че ТУИ проведе своя съвет на висшия мениджмънт у нас и концернът има много големи инвестиционни намерения за България.

Туристическият министър отбеляза, че има няколко основни пункта от това посещение. На първо място той посочи, че са подписали тригодишен меморандум за съвместни рекламни дейности и кампании, като ТУИ се ангажират да увеличат броя на своите туристи в България от 200 хиляди до 400 хил. Това са туристи, които идват със самолети и стоят по седем-10 дни, коментира Илин Димитров.

Той допълни, че ТУИ са изразили желанието си да инвестират у нас. Ние ще им помогнем и се надяваме в близките години да имаме няколко клъстерни хотела под бранда на ТУИ, каза министър Димитров.

Към това той добави и осъществяването на маратон ТУИ в Бургас, между „Евровизия" и началото на активния летен сезон. По думите на министър Димитров логистиката за „Евровизия" изглежда отлично, свързаността се подобрява значително и събитието ще помогне много за сезона.

"Все повече авиолини се съобщават като нови начинания. Маратонът, който ще направим, ще бъде в Бургас и ще бъде точно след "Евровизия", за да удължим сезона. Аз съм повече от оптимист, че събитието, което ще бъде организирано за "Евровизия", ще помогне много за нашия сезон, ще помогне много за свързаността. Пътищата са асфалтирани, курортите ни са готови, работим много активно. Така, че аз съм оптимист и съм убеден, че Бургас ще бъде най-добрият домакин."

Илин Димитров уточни, че няма да работят само с ТУИ, а ще привлекат най-големите 10 туристически концерни на подобен тип срещи в България. Искаме все повече да поставяме България на картата, заяви Димитров.

Той каза още, че, ако се справим добре през 2027 г., ТУИ обещават през 2028 г. да върнат пазара на Обединеното кралство в България, който загубихме през годината.

Министър Димитров каза, че трябва още малко време, докато имат окончателните данни за изминалия летен сезон, но ще се доближим като показатели до предходния сезон. Имахме много тежко начало на сезона заради изгубените пазари, с които сега наваксваме за следващото лято, коментира министърът, изразявайки високи очаквания за сезон 2027 г.