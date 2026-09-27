Европейският съюз обмисля възможността за въвеждане на по-евтин бензин E20

ЕС скоро може да наложи нов вид бензин - E20, със съдържание на биоетанол до 20 процента. Целта е, от една страна, да се намали зависимостта на ЕС от скъпия внос на петрол, а от друга, да се понижи цената на бензина.

Като част от предстоящото преразглеждане на европейските разпоредби за горивата ще бъде разгледана възможността за разрешаване на бензин със съдържание на етанол до 20 процента. Това е следствие от писмо от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до трима членове на Европейския парламент от ХДС Петер Лизе, Йенс Гизеке и Норберт Линс, видяно от немския вестник Bild .

Настоящият законов лимит за съдържанието на етанол в стандартния бензин е десет процента. Следователно добре познатият Super E10 съдържа до десет процента биоетанол. С E20 това съотношение би се удвоило.

Все още не е известно кога горивото действително би могло да започне да се предлага на бензиностанциите в цяла Европа. Ще трябва също да се определи кои превозни средства могат да се справят с по-високо съдържание на етанол.

При E20 голяма част от бензина се заменя с биоетанол. Той се произвежда например от зърнени култури, захарно цвекло и други суровини с биологичен произход. В писмото си Европейската комисия подчертава, че по-високият дял на биогоривата би могъл да допринесе за намаляване на емисиите от съществуващия автомобилен парк. Същевременно тя предупреждава, че трябва да се вземат предвид евентуални проблеми със съвместимостта с по-старите коли.

Биоетанолът може да бъде по-евтин от изкопаемия бензин. Етанолът обаче има по-ниска енергийна стойност. Това означава, че е необходимо повече гориво, за да се измине същото разстояние. По-ниската цена на литър не означава автоматично по-ниски разходи за шофиране. Ключовият въпрос е каква ще бъде разликата в цената между E20 и конвенционалния бензин и с колко ще се увеличи потреблението едновременно.

Поради по-ниската енергийна стойност на етанола, ако се приеме трипроцентно увеличение на разхода на гориво, автомобил, който използва 7,4 литра на 100 километра с E10, би използвал около 7,62 литра с E20. Ако E10 струва 2,25 евро на литър, E20 ще трябва да е с около 6,6 цента по-евтин на литър, за да бъде преминаването финансово изгодно.