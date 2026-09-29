Проучване разкрива колко замърсяват плъгин хибридите

В продължение на години, plug-in хибридите (тези, които могат да се зареждат от контакта) бяха представяни като вид компромис между класическите автомобили и изцяло електрическите. При тях по-кратките ежедневни разстояния могат да бъдат превключени на ток, докато бензиновият двигател поема работата, когато батерията се изтощи или когато е необходим по-дълъг пробег.

Данните от реално шофиране обаче показват, че plug-in хибридите се държат доста различно на пътя, отколкото в официалните тестове.

Анализ на организацията „Транспорт и околна среда", базиран на данни от Европейската агенция за околна среда, включва около 220 000 плъгин хибриди, регистрирани в Европа през 2024 г. Резултатите показват, че реалните им емисии на въглероден диоксид могат да бъдат многократно по-високи от посочените в хомологационните тестове.

Според официални тестове, средните емисии на наблюдаваните plug-in хибриди са около 24 грама CO2 на километър. В реални условия на шофиране обаче тази стойност се повишава до приблизително 145 грама на километър. Това е само с около 14 процента по-малко от средните 169 грама CO2 на километър, които според горния анализ се отделят от класически автомобили с бензинови или дизелови двигатели.

Една от ключовите причини е начинът, по който се използват plug-in хибридите. Всичко зависи от това колко често се зарежда колата.

Проблемът е, че официалните тестове предполагат определено ниво на използване на електрическото задвижване, докато в реалния живот шофьорите не винаги зареждат батериите си толкова често. Ако колата се използва предимно с празна батерия, допълнителното ѝ тегло, включително голямата батерия, се превръща в бреме за бензиновия двигател. Това може да увеличи разхода на гориво и следователно емисиите.

Тези данни повдигнаха и въпроса как се изчисляват емисиите на plug-in хибридите. Европейският съюз планира да преразгледа през 2027 г. така наречените "коефициенти на полезност", тоест начинът, по който официалните изчисления отчитат колко електрическа енергия използва един автомобил. Целта е резултатите от тестовете да се доближат до реалното поведение на водача.

От друга страна, Европейската асоциация на производителите на автомобили е за отлагане или отмяна на тази промяна. За производителите по-строгият метод на изчисление би означавал повече отчетени емисии на CO2, което би могло да затрудни постигането на европейските цели за емисии.