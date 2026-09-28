ЕС иска от Великобритания по-високи мита за китайските автомобили

Европейският съюз предупреди Великобритания, че ще трябва да съгласува търговската си политика спрямо Китай с тази на Брюксел, включително да наложи по-високи мита върху китайски автомобили, за да избегне бариерите пред британския износ за пазара на ЕС.

Според Financial Times, ЕС е заявил на Лондон, че най-доброто решение би било присъединяването към митническия съюз, което би позволило на британските продукти да избегнат някои от бариерите, свързани с правилата "произведено в Европа".

Брюксел е обезпокоен, че Великобритания може да се превърне в канал за навлизане на китайски стоки на европейския пазар.

Политиката "Произведено в Европа" има за цел да облагодетелства производителите от ЕС при субсидии и обществени поръчки, за да защити европейската промишленост от конкуренцията от Китай.

Още тази година Великобритания последва решението на ЕС да удвои митата върху стоманата до 50 процента и да намали квотите наполовина, в опит да отговори на излишния производствен капацитет на световния пазар, който е резултат главно от китайското производство.

Същевременно Лондон се опитва да включи британските вериги за доставки в автомобилната, химическата и енергийната промишленост в европейската политика "Произведено в Европа", защото се опасява, че британските компании могат да бъдат изключени от европейските програми за субсидиране. Великобритания обаче не последва примера на Европейския съюз, когато Брюксел наложи тарифи върху вноса на китайските коли през 2024 г.

Британското правителство изключва членството в митническия съюз и единния пазар, а евентуалното привеждане в съответствие със защитните търговски мерки на ЕС в ключови сектори би могло не само да навреди на отношенията с Китай, но и да ограничи част от свободата, която Великобритания получи, като напусна Съюза, и да повиши цените за потребителите.