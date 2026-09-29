Porsche ще прави батерии от рециклирани материали

Porsche произведе първите батерийни клетки от рециклиран катоден материал, което е важна стъпка към създаването на затворен цикъл за рециклиране на високоволтови батерии.

В сътрудничество с германската компания за рециклиране cylib, Porsche произвежда батерийни клетки изключително от рециклирани суровини като част от пилотна програма. Тези суровини идват от стари високоволтови клетки, а новите клетки са инсталирани в тестовите автомобили. В момента те се тестват, за да се види дали могат да отговорят на всички изисквания на ежедневната употреба. Ключови материали, които се възстановяват и използват повторно, са литий, никел, кобалт и манган.

Сътрудничеството с компанията cylib продължава и от май батериите се рециклират чрез процес на водна основа. Суровините, получени от този процес, ще бъдат на разположение на Porsche и партньорските компании за производството на нови батерийни клетки от 2028 г.

Компанията все още не е определила точна дата, от която рециклирани батерии ще могат да бъдат намерени в производствените автомобили, но потвърждава, че суровините, рециклирани в Европа, биха могли да бъдат използвани във високоволтови батерии за автомобили Porsche в бъдеще.